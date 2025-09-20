Le décor est planté dès l’ouverture des précommandes : prix musclé, stocks qui fondent, et une attente qui s’allonge. La Legion Go 2 Z2 Extreme dépasse allègrement la barre des 1 500 euros selon la configuration, quand le Steam Deck OLED reste autour de 500 euros en reconditionné. L’écart ne freine pas l’envie, il la souligne : le haut de gamme s’adresse à celles et ceux qui cherchent la meilleure expérience possible, ici et maintenant.

Dans cette scène, le premium devient un choix assumé. L’idée n’est pas de « faire pareil pour moins cher », mais d’offrir davantage sur tous les plans visibles au quotidien. La conséquence se lit sur les fiches de livraison, avec des créneaux repoussés et des précommandes parfois annulées, signe d’une demande qui bouscule la logistique.