Malgré un tarif à plus de 1 500 euros, la Legion Go 2 Z2 Extreme trouve preneur en un clin d’œil, au point de gripper la chaîne d’approvisionnement. Dans l’ombre, le Steam Deck OLED reconditionné demeure à environ 500 euros, mais le public haut de gamme ne lâche pas la nouveauté de Lenovo.
Sur le segment des consoles portables, une scène se joue à deux vitesses. D’un côté, l’accès facile du Steam Deck, porté par un prix contenu et une offre reconditionnée attrayante. De l’autre, une proposition premium signée Lenovo, qui assume un positionnement élitiste et attire une clientèle prête à payer pour des performances et un écran d’exception.
Un appétit intact malgré le tarif fort
Le décor est planté dès l’ouverture des précommandes : prix musclé, stocks qui fondent, et une attente qui s’allonge. La Legion Go 2 Z2 Extreme dépasse allègrement la barre des 1 500 euros selon la configuration, quand le Steam Deck OLED reste autour de 500 euros en reconditionné. L’écart ne freine pas l’envie, il la souligne : le haut de gamme s’adresse à celles et ceux qui cherchent la meilleure expérience possible, ici et maintenant.
Dans cette scène, le premium devient un choix assumé. L’idée n’est pas de « faire pareil pour moins cher », mais d’offrir davantage sur tous les plans visibles au quotidien. La conséquence se lit sur les fiches de livraison, avec des créneaux repoussés et des précommandes parfois annulées, signe d’une demande qui bouscule la logistique.
Ce que propose la machine
La fiche technique parle d’abord aux yeux : une dalle 8,8 pouces en OLED avec définition 1200p et haute fréquence d’affichage pour une fluidité qui s’impose au premier regard. Le rendu HDR apporte des noirs plus profonds et des pics lumineux qui donnent du relief aux scènes sombres, un atout évident pour les jeux narratifs et les titres compétitifs. Sur un format portable, la perception de netteté et la réactivité de l’image changent la sensation de jeu.
Sous le capot, l’AMD Ryzen Z2 Extreme fait équipe avec jusqu’à 32 Go de LPDDR5X et un stockage généreux, de quoi lisser les performances et charger vite. L’autonomie progresse avec une batterie plus capacitaire, tandis que la solution garde ses manettes détachables et un pavé tactile précis. L’appareil oscille ainsi entre console à emporter et mini-PC de salon, grâce à un dock et à des contrôles modulaires.
Voir au-delà du prix
Face au Steam Deck OLED, la discussion se résume rarement à des chiffres. Le Deck garde pour lui un rapport prix-plaisir imbattable, une interface peaufinée et une communauté massive. La Legion Go 2 répond par la définition, la fréquence et la polyvalence, avec un confort d’affichage qui rehausse immédiatement les productions récentes.
Dans l’arène des portables PC, les références concurrentes misent tantôt sur la compacité, tantôt sur l’endurance, parfois sur un prix plancher. La proposition de Lenovo assume la voie du « tout activé » : écran rapide, puissance soutenue, ergonomie évolutive. Reste à sécuriser la disponibilité et à stabiliser les délais, condition sine qua non pour transformer l’engouement de lancement en succès durable.