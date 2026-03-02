Pourquoi donc ? Il n'y a pas vraiment de suspense ici. C'est bien évidemment à cause de la pénurie de RAM rencontrée par le marché depuis près d'un an, et qui a fait monter en flèche le coût de ces composants.

Alors que, traditionnellement, les constructeurs de ces PC entrée de gamme essayaient d'absorber les coûts, afin de maintenir un prix assez bas - argument majeur de vente pour ce type de produit -, cette fois, la hausse serait trop importante. Résultat, c'est le consommateur qui va devoir encaisser la note.

Gartner indique qu'un autre effet de cette inflation devrait être tenir au fait que les consommateurs chercheront à garder le plus longtemps possible la machine qu'ils ont à la maison, avant de finalement sacrifier à l'achat d'un successeur. La firme s'attend ainsi à ce que la durée de vie moyenne des ordinateurs croisse de 20% d'ici à la fin de l'année.