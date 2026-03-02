Les effets de la pénurie de RAM ne cessent de se faire sentir. Et pourtant, ça ne serait encore qu'un début !
Y a-t-il sujet plus brûlant actuellement dans le monde de la tech que celui de la pénurie de RAM ? Clairement, l'absorption de ces composants par le secteur de l'intelligence artificielle a créé un tel déficit dans l'offre que les prix grimpent à des niveaux jamais vus. De quoi permettre à certains acteurs comme Samsung de réussir des jolies coups. Mais pour le marché en général, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
Vers la fin des PC à moins de 500 dollars ?
Ce ne sont pas de bonnes nouvelles que nous apporte ce nouveau rapport, publié par le spécialiste américain du conseil dans les techniques avancées, Gartner. En effet, d'après ce dernier, le marché mondial des ordinateurs devrait connaître en 2026 une contraction de 10,4%.
Un recul qui serait donc encore plus net que ce qui est attendu pour le secteur des smartphones, et qui représente une tendance lourde. L'analyste senior au sein de la même entreprise, Ranjit Atwal, a ainsi affirmé que « le segment des PC d'entrée de gamme à moins de 500 dollars disparaîtra d'ici 2028. »
La faute, évidemment, à la pénurie de RAM
Pourquoi donc ? Il n'y a pas vraiment de suspense ici. C'est bien évidemment à cause de la pénurie de RAM rencontrée par le marché depuis près d'un an, et qui a fait monter en flèche le coût de ces composants.
Alors que, traditionnellement, les constructeurs de ces PC entrée de gamme essayaient d'absorber les coûts, afin de maintenir un prix assez bas - argument majeur de vente pour ce type de produit -, cette fois, la hausse serait trop importante. Résultat, c'est le consommateur qui va devoir encaisser la note.
Gartner indique qu'un autre effet de cette inflation devrait être tenir au fait que les consommateurs chercheront à garder le plus longtemps possible la machine qu'ils ont à la maison, avant de finalement sacrifier à l'achat d'un successeur. La firme s'attend ainsi à ce que la durée de vie moyenne des ordinateurs croisse de 20% d'ici à la fin de l'année.