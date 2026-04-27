La pénurie actuelle en RAM oblige les constructeurs de smartphones à devenir plus inventifs. Et certains pensent pouvoir équilibrer les comptes en rognant sur les capteurs photos.
Difficile actuellement quand on est un fabricant de smartphones de ne pas augmenter les prix, quand on voit à quel point le tarif des composants mémoires a explosé le plafond. Et personne n'échappe au problème, même un Samsung doit ainsi mettre en place une nouvelle chaîne d'approvisionnement s'appuyant sur des fournisseurs chinois afin de contenir la flambée des prix. D'autres eux regardent vers l'appareil photo pour générer des économies.
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Les fabricants de smartphones pourraient économiser sur les capteurs photos
Y a-t-il des éléments qui peuvent être ciblés dans un smartphone pour réduire la facture de production, en pleine pénurie de RAM ? Il semble que oui, si l'on en croit le leaker Fixed-focus digital cameras, qui vient d'annoncer sur le réseau social chinois Weibo que les constructeurs de smartphones pourraient bien faire un pas en arrière sur les appareils photos.
D'après ce dernier, les fabricants de smartphones ont évalué que les capteurs photos dernier cri coûtaient plus cher que ceux d'une qualité légèrement inférieure. Il serait donc possible de faire des économies dans ce domaine en ne changeant presque rien à la qualité des images qui pourront être prises par les appareils photos des smartphones.
De meilleurs algorithmes à la place ?
De plus, si le capteur photo en lui-même pourrait être moins qualitatif, il serait aussi possible de rehausser les performances des capteurs photos moins chers en jouant sur les algorithmes, grâce auxquels il pourrait y avoir une optimisation des composants.
« Les fabricants de terminaux sont de plus en plus enclins à recruter des ingénieurs en algorithmes afin d'exploiter ces derniers pour améliorer les capacités des téléphones mobiles en matière de photographie au téléobjectif et en basse lumière » précise ainsi le leaker.
A-t-on là le début d'une solution pour faire face à la pénurie en RAM ? Il faut dire qu'il va falloir être créatif, puisque d'après les spécialistes du secteur, la pénurie n'est pas prête de prendre fin rapidement.