Y a-t-il des éléments qui peuvent être ciblés dans un smartphone pour réduire la facture de production, en pleine pénurie de RAM ? Il semble que oui, si l'on en croit le leaker Fixed-focus digital cameras, qui vient d'annoncer sur le réseau social chinois Weibo que les constructeurs de smartphones pourraient bien faire un pas en arrière sur les appareils photos.

D'après ce dernier, les fabricants de smartphones ont évalué que les capteurs photos dernier cri coûtaient plus cher que ceux d'une qualité légèrement inférieure. Il serait donc possible de faire des économies dans ce domaine en ne changeant presque rien à la qualité des images qui pourront être prises par les appareils photos des smartphones.