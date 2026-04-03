Samsung doit faire face, comme tous ses concurrents, aux contraintes de la hausse des prix dans la RAM. Et le géant change de fournisseurs pour essayer de réduire les charges !
Au premier abord, il peut sembler évident que Samsung est un des grands gagnants de l'explosion des prix de la RAM, vu la place du géant sud-coréen dans ce marché. Mais si sa division semi-conducteurs vit de beaux jours, ça ne se répercute pas nécessairement du côté de la division mobile, qui n'a pas droit à des prix d'amis. Résultat, les smartphones de Samsung souffrent comme les autres de cette pénurie de RAM, ce qui pousse le groupe à trouver des solutions innovantes au problème !
Samsung veut compenser la hausse des prix de la RAM en s'adressent à fournisseurs chinois pour d'autres composants
La RAM coûte aujourd'hui très cher pour les fabricants de smartphone. Alors, comment faire en sorte de ne pas éloigner le consommateur en répercutant cette inflation dans le prix en magasin ? Pour Samsung, il y a une solution potentielle : chercher des fournisseurs facturant moins cher pour d'autres éléments du smartphone.
Et pour trouver moins cher, le géant n'a qu'à traverser la mer jaune, et signer des contrats avec des entreprises chinoises. Et c'est ce qui a été fait, si l'on en croit les informations communiquées par la publication sud-coréenne DealSite, dont GSMArena se fait l'écho.
Des décisions qui touchent autant le milieu de gamme que le haut de gamme
Et ce changement de fournisseurs, qui demandent moins d'argent pour leurs éléments que leurs équivalents sud-coréens, semble toucher tous les types de smartphone. Plusieurs milieu de gamme, jusqu'au Galaxy A57, auraient ainsi abandonnés les panneaux OLED maison pour ceux créés par la société chinoise CSOT.
De même, la charnière du Galaxy Z Flip 7 ne serait plus produite par l'entreprise coréenne KH Vatec mais par la firme chinoise Huanli. « Certains modules de caméra ultra-grand angle de la série Galaxy S proviennent désormais également de Chine » précise GSMArena.
Avec ce changement dans la chaîne d'approvisionnement, Samsung espère ne pas avoir à faire payer plus cher ses smartphones au public, malgré les prix actuels de la RAM. Selon certaines sources citées par le même média, Samsung devrait dans les prochaines années être de plus en plus dépendant de composants d'origine chinoise. Pari gagnant ?