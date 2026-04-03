Et ce changement de fournisseurs, qui demandent moins d'argent pour leurs éléments que leurs équivalents sud-coréens, semble toucher tous les types de smartphone. Plusieurs milieu de gamme, jusqu'au Galaxy A57, auraient ainsi abandonnés les panneaux OLED maison pour ceux créés par la société chinoise CSOT.

De même, la charnière du Galaxy Z Flip 7 ne serait plus produite par l'entreprise coréenne KH Vatec mais par la firme chinoise Huanli. « Certains modules de caméra ultra-grand angle de la série Galaxy S proviennent désormais également de Chine » précise GSMArena.

Avec ce changement dans la chaîne d'approvisionnement, Samsung espère ne pas avoir à faire payer plus cher ses smartphones au public, malgré les prix actuels de la RAM. Selon certaines sources citées par le même média, Samsung devrait dans les prochaines années être de plus en plus dépendant de composants d'origine chinoise. Pari gagnant ?