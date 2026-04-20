La question de la pénurie de RAM continue d'agiter le secteur de la tech. Et d'après les derniers chiffres en date, elle devrait faire mal au secteur de la tech pendant encore longtemps.
Voilà maintenant plus d'un an que le monde de la tech doit faire face à une pénurie des composants mémoires, pénurie due à l'explosion de l'intelligence artificielle et de ses besoins gargantuesques dans le domaine. Résultat, les prix de ces composants n'ont cessé d'augmenter, obligeant certains fabricants de produits électroniques à augmenter leurs prix, quand un géant comme Samsung a lui touché le gros lot. Et si on sait que 2026 devrait encore être une année compliquée à cet égard, 2027 le sera tout autant !
Seule 60% de la demande en composants mémoires pourra être couvertes d'ici fin 2027
Oui, l'intelligence artificielle, qui entre dans sa phase IA agentique, a complètement bouleversé le secteur de la tech, et plus particulièrement, le marché de la RAM. Avec les data centers qui se construisent un peu partout sur la planète, les fabricants de RAM ne pourront pas fournir tout le monde, et ce durant plusieurs années.
Ainsi, un rapport du Nikkei Asia affirme-t-il que la pénurie de RAM continuera encore pendant un bout de temps. « La pénurie de puces mémoire devrait se poursuivre jusqu’en 2027 environ, les principaux fournisseurs américains et sud-coréens augmentant leur production de DRAM à un rythme qui ne permettra de répondre qu'à environ 60 % de la demande » nous informe le média.
Les fabricants chinois pourront-ils sauver la partie ?
Pour rappel, le marché est dominé en très grande majorité par trois acteurs, les Sud-Coréens Samsung et SK Hynix, ainsi que l'Américain Micron. Et ces géants ne semblent pas avoir pour le moment des plans à la hauteur de l'explosion de la demande. Nikkei Asia indique que les fabricants devraient augmenter leur production de 12% en 2026 et 2027 pour arriver au niveau de la demande. Or, leur production globalement n'augmenterait durant ce temps que de 7,5%.
Signe d'espoir potentiel, on peut noter que du côté de la Chine, on met en branle d'immenses projets pour accroître très rapidement, et très fortement, les capacités de production de semi-conducteurs. C'est notamment le cas de YMTC, qui veut doubler sa capacité de production. Et qui souhaite allouer une partie de ces nouvelles capacités à la production de RAM. La Chine sauvera-t-elle le marché ?