Oui, l'intelligence artificielle, qui entre dans sa phase IA agentique, a complètement bouleversé le secteur de la tech, et plus particulièrement, le marché de la RAM. Avec les data centers qui se construisent un peu partout sur la planète, les fabricants de RAM ne pourront pas fournir tout le monde, et ce durant plusieurs années.

Ainsi, un rapport du Nikkei Asia affirme-t-il que la pénurie de RAM continuera encore pendant un bout de temps. « La pénurie de puces mémoire devrait se poursuivre jusqu’en 2027 environ, les principaux fournisseurs américains et sud-coréens augmentant leur production de DRAM à un rythme qui ne permettra de répondre qu'à environ 60 % de la demande » nous informe le média.