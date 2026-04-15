On entend souvent parler des efforts faits par Washington pour relocaliser le plus possible de la production de semi-conducteurs sur son territoire. Mais la Chine n'est pas en reste dans ce domaine, puisque elle aussi cherche à profondément augmenter ses capacités de production. La preuve par exemple avec Yangtze Memory Technology (YMTC), qui va faire des efforts importants.

En effet, selon des informations de Reuters, ce fabricant de semi-conducteurs a pour projet de créer deux nouvelles usines, d'une capacité chacune de production de 100 000 wafers par mois. Sachant que YMTC a aujourd'hui une capacité de production mensuelle de 200 000 wafers, ces nouveaux projets pourront ainsi doubler ladite capacité. À noter qu'il existe en plus actuellement déjà un chantier de construction d'une autre usine, elle aussi d'une capacité de production de 100 000 wafers (et qui devrait être achevée cette année).