Le géant chinois des puces YMTC va lancer de grands travaux pour accroître considérablement sa capacité de production. Ce qui devrait permettre d'améliorer l'indépendance chinoise par rapport aux États-Unis.
Aujourd'hui, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, le secteur des semi-conducteurs est constamment en tension, au vu des demandes énormes qui sont apparues en quelques années. Un problème qui se complique en plus d'événements disruptifs de la chaîne d'approvisionnement, comme la guerre en Iran, et aussi du découplage de plus en plus prononcé entre les rivaux américains et chinois. Et dans ce domaine, chacune de ces puissances cherche à accroître considérablement sa production locale.
Une production qui va plus que doubler pour YMTC dans les prochaines années
On entend souvent parler des efforts faits par Washington pour relocaliser le plus possible de la production de semi-conducteurs sur son territoire. Mais la Chine n'est pas en reste dans ce domaine, puisque elle aussi cherche à profondément augmenter ses capacités de production. La preuve par exemple avec Yangtze Memory Technology (YMTC), qui va faire des efforts importants.
En effet, selon des informations de Reuters, ce fabricant de semi-conducteurs a pour projet de créer deux nouvelles usines, d'une capacité chacune de production de 100 000 wafers par mois. Sachant que YMTC a aujourd'hui une capacité de production mensuelle de 200 000 wafers, ces nouveaux projets pourront ainsi doubler ladite capacité. À noter qu'il existe en plus actuellement déjà un chantier de construction d'une autre usine, elle aussi d'une capacité de production de 100 000 wafers (et qui devrait être achevée cette année).
De la place sera faite pour accroître la production de RAM
À terme, YMTC pourra ainsi afficher une capacité de production de 500 000 wafers par mois. De plus, dans un souci de moins dépendre de l'étranger, où s'applique aisément les sanctions américaines, YMTC a sourcé plus de 50% des équipements, des outils et des matériels du côté de fournisseurs chinois – pour ce qui est de l'usine en développement.
Enfin, « les trois nouvelles usines consacreront une partie de leur capacité à la production de DRAM, ont indiqué deux sources, précisant que le volume exact dépendra des progrès réalisés par l'entreprise dans le développement de ces puces » explique Reuters. Dans cette idée, YMTC a envoyé des échantillons de DRAM LPDDR à ses clients, et adaptera sa production en fonction des retours qui lui seront faits.