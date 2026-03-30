Les fabricants de smartphones sont aujourd’hui dans une position délicate quant aux composants mémoire. Avec la pénurie dans le secteur, ils sont à la merci des quelques entreprises représentant l’immense majorité de la production. Apple doit ainsi négocier durement avec les entreprises sud-coréennes Samsung et SK hynix, et voit ses marges rognées par une DRAM qu’elle paie plus cher.

Pour passer outre ces mastodontes, qui sont dans une situation indéboulonnable aujourd’hui, la société de Tim Cook a décidé de s’adresser à un autre fournisseur, à savoir le Chinois Yangtze Memory Technology Co. (YMTC). Nikkei Asia indique que la marque à la pomme croquée voudrait sourcer une partie des puces mémoire NAND à partir de YMTC.