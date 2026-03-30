La firme de Cupertino doit elle aussi subir la pénurie des composants mémoire qui afflige aujourd’hui tout le secteur de la tech. Ce qui la pousse à revenir vers un fournisseur qu’elle avait dû abandonner il y a des années !
Au fil des années, le monde de la tech a dû faire face à un certain nombre d’écueils – on se souvient ainsi encore tous de la pénurie de puces vécue au début de la décennie. Pourtant, la pénurie de mémoire actuelle semble encore à un autre niveau, avec le pire qui serait encore à venir selon certains spécialistes. De quoi rebattre totalement les cartes, et obliger certaines entreprises à revenir sur des décisions qui semblaient définitives.
Apple se tourne vers YMTC
Les fabricants de smartphones sont aujourd’hui dans une position délicate quant aux composants mémoire. Avec la pénurie dans le secteur, ils sont à la merci des quelques entreprises représentant l’immense majorité de la production. Apple doit ainsi négocier durement avec les entreprises sud-coréennes Samsung et SK hynix, et voit ses marges rognées par une DRAM qu’elle paie plus cher.
Pour passer outre ces mastodontes, qui sont dans une situation indéboulonnable aujourd’hui, la société de Tim Cook a décidé de s’adresser à un autre fournisseur, à savoir le Chinois Yangtze Memory Technology Co. (YMTC). Nikkei Asia indique que la marque à la pomme croquée voudrait sourcer une partie des puces mémoire NAND à partir de YMTC.
Les pénuries, plus fortes que les sanctions ?
Une information intéressante, puisqu’elle correspond à un virage à 180 degrés pris par l’entreprise, mais aussi par les autorités américaines. En effet, en 2022, Apple avait dû mettre fin à son partenariat avec cette entreprise, suite à des contrôles plus stricts imposés par les autorités américaines sur les produits chinois.
Or, le mois dernier, sûrement conscient de la situation exceptionnellement tendue du secteur, Washington a opéré des changements sur ses restrictions. YMTC a ainsi été enlevée de la liste rouge du Pentagone (tout comme CXMT, le fabricant de DRAM). Apple aurait ainsi pour objectif d’utiliser les composants mémoire NAND de YMTC afin d’équiper exclusivement ses iPhone vendus en Chine. Et peut-être demain pour d’autres marchés, si les contraintes sur les composants mémoire s'accroissent ?