L'hélium est un élément important pour de nombreux secteurs de l'économie. Mais malheureusement, c'est aussi un gaz qui est produit majoritairement par quelques acteurs seulement.

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de ce gaz (environ 41% de la production en 2025), suivi juste derrière… par le Qatar (environ 33%). Un acteur gigantesque du secteur, qui ne peut plus livrer son gaz depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, en représailles des attaques américano-israéliennes. Et au bout d'un mois, le marché commence à parler de pénurie.

Reuters fait ainsi écho d'un officiel français de Air Liquide, qui a alerté cette semaine sur une pénurie possible à court-terme (pour le moment). D'autres patrons ont aussi indiqué à l'agence que l'absence d'approvisionnement venant du Qatar se faisait dorénavant ressentir dans la chaîne d'approvisionnement mondial.