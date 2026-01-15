Les chiffres mis en avant par les analystes de S&P Global sont d'une froideur implacable : la demande mondiale de cuivre s'apprête à percuter le mur de la production. D'ici 2040, la consommation devrait atteindre 42 millions de tonnes, dopée par une électrification à marche forcée, encore et toujours à cause de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'offre, elle, est aux abonnés absents. Les projections indiquent un pic de production aux alentours de 2030 à seulement 33 millions de tonnes. Faites le calcul : il manquera près de 10 millions de tonnes de métal rouge pour faire tourner le monde.​

Ce déficit n'est pas un simple ajustement de marché, c'est une impasse physique. Ouvrir une nouvelle mine ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut en moyenne 17 ans pour passer de la découverte du gisement à la première extraction commerciale. Pendant ce temps, les mines actuelles vieillissent, leurs rendements s'effondrent et les coûts d'exploitation s'envolent. Même le recyclage, souvent brandi comme la solution miracle par les services marketing, ne suffira pas à colmater la brèche. Si les opérateurs télécoms récupèrent bien quelques centaines de tonnes en remplaçant le cuivre par la fibre optique, cela reste une goutte d'eau dans un océan de besoins.