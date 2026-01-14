Hormis les tous derniers GPU d'architecture Blackwell, NVIDIA ne propose pas mieux que la puce H200 pour ceux qui veulent développer des intelligences artificielles. La décision récente d'autoriser, sous condition, leur export en Chine avait ainsi soulevé de nombreuses critiques aux États-Unis.

Mais ce qui semblait être un victoire pour Pékin ne l'est semble-t-il pas tant que ça, bien au contraire. On apprend en effet aujourd'hui grâce à Reuters que la Chine vient d'indiquer à ses agents douaniers que l'importation de puces NVIDIA H200 n'était pas permise. Les entreprises ont par ailleurs été en ce début de semaine convoquées pour apprendre qu'il leur était instruit de ne pas importer ces puces, à moins que cela ne soit absolument nécessaire.