Une nouveauté qui devrait faire réfléchir Pékin, qui avait interdit l'import de H20 en pensant avoir l'équivalent technologique à la maison, ce qui ne devrait pas être le cas pour la puce H200. Cette « victoire » de NVIDIA fait suite à un lobbying intense de Jensen Huang, pour qui se fermer le marché chinois revenait à pousser ce pays vers la voie de l'indépendance technologique, hypothèse critique pour Washington.

En permettant l'exportation de puces H200 vers la Chine, les États-Unis réduisent les incitations des acteurs tech locaux à avancer le plus rapidement possible vers la création d'alternatives chinoises aussi puissantes. Et ce, alors que les USA bénéficient déjà de la génération suivante, avec les puces NVIDIA d'architecture Blackwell, ce qui donne toujours une avance à la première puissance mondiale.

Enfin, petit avantage bonus, cette décision de Donald Trump n'est pas gratuite. NVIDIA devra ainsi reverser 25% des revenus générés par ces ventes directement au gouvernement américain. Un deal gagnant gagnant ?