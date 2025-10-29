Il pourrait y avoir de grands changements pour NVIDIA. La firme de Jensen Huang pourrait en effet se voir autorisée à l'avenir à exporter ses meilleurs GPUs utilisés dans l'IA en direction de la Chine.
Ce jeudi 30 octobre, Donald Trump et Xi Jinping vont se rencontrer, et discuteront des différents désaccords commerciaux qui les séparent. Chaque partie va ainsi venir avec des exigences, mais aussi des offres pour amadouer le clan adverse. Et si l'on en croit les dernières informations, le président des États-Unis pourrait proposer une mesure très étonnante, qui devrait ravir NVIDIA !
Donald Trump veut évoquer la possibilité d'autoriser l'exportation de puces IA d'architecture Blackwell vers la Chine
Si NVIDIA vit un âge d'or, il y a une ombre au tableau dans l'activité de la firme de Jensen Huang : la Chine. Le gouvernement de Pékin a en effet interdit en septembre la vente des puces IA de NVIDIA à l'ensemble de ses entreprises, au point que sa part de marché dans l'empire du Milieu est tombée à 0% pour ce qui est de l'IA.
Mais cela pourrait changer. Bloomberg nous informe en effet que Donald Trump a évoqué la possibilité d'autoriser l'exportation vers la Chine des puces basées sur l'architecture Blackwell, soit les meilleures productions à ce jour de NVIDIA, meilleurs encore que la puce Hopper H100. Des puces que Donald Trump a qualifiées de « super duper » (« super extra »).
Une volte-face dans les habitudes américaines vis-à-vis de la Chine
Cette proposition serait une petite révolution du côté des États-Unis. Il faut en effet rappeler que la puce Hopper H100 a toujours été soumise à des restrictions d'export vers la Chine, avant même l'interdiction de sa vente de l'autre côté du Pacifique. De manière plus globale, la politique américaine envers la Chine depuis un peu moins d'une décennie a consisté à imposer petit à petit des restrictions d'export de plus en plus importantes. Proposer la vente des meilleures puces utilisées dans un domaine aussi stratégique de l'intelligence artificielle serait un changement à 180 degrés de la part de Donald Trump.
Peut-on voir dans cette proposition l'influence de Jensen Huang, qui explique à qui veut l'entendre que se fermer totalement à la Chine, c'est lui donner le maximum d'incitations à développer ses propres produits dans le secteur, et devenir donc à terme totalement indépendant des États-Unis (un argumentaire qui sied évidemment à la situation commerciale de NVIDIA) ? Pékin a montré récemment, en interdisant l'achat des puces bridées par NVIDIA en Chine, qu'elle était confiante sur les alternatives locales aux puces H20. La proposition de ventes des puces Blackwell, qui n'ont pas encore d'équivalents en Chine, servirait-elle à maintenir ce lien de dépendance aux États-Unis ?