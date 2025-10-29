Cette proposition serait une petite révolution du côté des États-Unis. Il faut en effet rappeler que la puce Hopper H100 a toujours été soumise à des restrictions d'export vers la Chine, avant même l'interdiction de sa vente de l'autre côté du Pacifique. De manière plus globale, la politique américaine envers la Chine depuis un peu moins d'une décennie a consisté à imposer petit à petit des restrictions d'export de plus en plus importantes. Proposer la vente des meilleures puces utilisées dans un domaine aussi stratégique de l'intelligence artificielle serait un changement à 180 degrés de la part de Donald Trump.

Peut-on voir dans cette proposition l'influence de Jensen Huang, qui explique à qui veut l'entendre que se fermer totalement à la Chine, c'est lui donner le maximum d'incitations à développer ses propres produits dans le secteur, et devenir donc à terme totalement indépendant des États-Unis (un argumentaire qui sied évidemment à la situation commerciale de NVIDIA) ? Pékin a montré récemment, en interdisant l'achat des puces bridées par NVIDIA en Chine, qu'elle était confiante sur les alternatives locales aux puces H20. La proposition de ventes des puces Blackwell, qui n'ont pas encore d'équivalents en Chine, servirait-elle à maintenir ce lien de dépendance aux États-Unis ?