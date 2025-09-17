Toujours selon le média anglophone, cette décision est la suite logique d'un constat des régulateurs chinois. Ces derniers ont affirmé la semaine dernière que des puces IA produites par les entreprises locales affichaient dorénavant des performances équivalentes aux productions NVIDIA pouvant être vendues en Chine.

« Le message est désormais clair et net » explique un dirigeant au Financial Times. « Auparavant, les gens espéraient un renouvellement de l'approvisionnement de NVIDIA si la situation géopolitique s'améliorait. Aujourd'hui, tout le monde se mobilise pour construire le système national » résume-t-il. Une information du même journal sortie le mois dernier indiquait ainsi que les fabricants chinois voulaient tripler la production de puces IA dès l'année prochaine.

Du côté de NVIDIA, on se dit déçu de cette décision, même si Jensen Huang assure comprendre le problème « des enjeux plus importants à régler, entre la Chine et les États-Unis ». Cette annonce a fait chuter le cours de l'entreprise à la Bourse, le marché chinois représentant environ 13% du chiffre d'affaires de NVIDIA.