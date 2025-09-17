NVIDIA vient de subir un gros coup dur. La firme de Jensen Huang vient en effet d'être expulsée du marché chinois.
Ça sentait de moins en moins bon ces derniers mois pour NVIDIA en Chine. Car si la firme présidée par Jensen Huang avait finalement obtenu l'accord de Washington pour commercialiser certaines de ses puces en Chine, Pékin de son côté semblait vouloir prendre de la distance avec l'entreprise. Déjà le mois dernier, le gouvernement chinois demandait à ses entreprises de se passer le plus possible des puces H20. Une recommandation qui a finalement mué en une interdiction beaucoup plus sévère !
La Chine interdit dorénavant à ses géants de la tech d'acquérir des puces IA NVIDIA
Le couperet est finalement tombé ! Le régulateur de l'internet chinois, l'Administration chinoise du cyberespace, vient d'ordonner aux géants locaux de la tech de ne plus acheter de puces IA de NVIDIA.
Selon le Financial Times, des géants comme ByteDance ou Alibaba, qui étaient en train de tester la RTX Pro 6000D, ont, en réponse à cette nouvelle interdiction, suspendu tous leurs ordres pour des puces NVIDIA auprès de leurs fournisseurs. Une décision qui va au-delà de ce qui pouvait être attendu précédemment, puisqu'à la base, c'étaient surtout les puces H20 qui étaient dans le viseur de Pékin.
Une seule solution : créer des produits totalement made in China
Toujours selon le média anglophone, cette décision est la suite logique d'un constat des régulateurs chinois. Ces derniers ont affirmé la semaine dernière que des puces IA produites par les entreprises locales affichaient dorénavant des performances équivalentes aux productions NVIDIA pouvant être vendues en Chine.
« Le message est désormais clair et net » explique un dirigeant au Financial Times. « Auparavant, les gens espéraient un renouvellement de l'approvisionnement de NVIDIA si la situation géopolitique s'améliorait. Aujourd'hui, tout le monde se mobilise pour construire le système national » résume-t-il. Une information du même journal sortie le mois dernier indiquait ainsi que les fabricants chinois voulaient tripler la production de puces IA dès l'année prochaine.
Du côté de NVIDIA, on se dit déçu de cette décision, même si Jensen Huang assure comprendre le problème « des enjeux plus importants à régler, entre la Chine et les États-Unis ». Cette annonce a fait chuter le cours de l'entreprise à la Bourse, le marché chinois représentant environ 13% du chiffre d'affaires de NVIDIA.