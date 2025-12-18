Jeremy_Other

Donc en fait, ce qu’on apprend c’est que la Chine n’a rien réussi à faire du tout, elle a simplement copié, comme d’hab, en s’aidant d’ngénieurs Occidentaux sans âme, et pour faire… Un prototype.

On verra ce que ça donne car les effets d’annonce Chinois, on a l’habitude