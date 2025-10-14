Le gouvernement des Pays-Bas a décidé de prendre le contrôle d'un fabricant de semi-conducteurs. Qui appartient pourtant à un actionnaire chinois.
La guerre commerciale au niveau des hautes technologies continue de plus belle entre les États-Unis et la Chine. Et par capillarité, elle touche aussi d'autres nations, alliées de Washington. Parmi elles, les Pays-Bas, pays d'origine d'ASML, qui avait déjà en 2023 choisi de suivre les États-Unis dans ses restrictions imposées à la tech chinoise. Un soutien qui semble aujourd'hui se renouveler avec une décision importante prise.
Le fabricant de semi-conducteurs Nexperia mis sous tutelle du gouvernement des Pays-Bas
En 2018, NXP Semiconductors (groupe issu d'une scission du géant hollandais Philips) décidait de vendre sa société spécialisée dans les semi-conducteurs Nexperia au Chinois Wingtech Technology, pour un peu plus de 3 milliards d'euros.
Mais cette transaction n'a pas empêché le gouvernement hollandais de prendre le dimanche 12 octobre une décision rare. Après avoir été informé par trois membres du conseil d'administration de Nexperia de « graves manquements de gouvernance » pouvant constituer une « menace pour la continuité des capacités technologiques critiques sur le sol européen », les Pays-Bas ont tout simplement pris le contrôle de l'entreprise.
Une décision prise à la suite des nouveaux contrôles chinois sur les terres rares
Cette décision s'est traduite par le débarquement du conseil d'administration de Zhang Xuesheng, fondateur de Wingtech. Durant un délai d'un an, Nexperia ne pourra changer la composition de son conseil d'administration, ni prendre de décision stratégique ou transférer de la propriété intellectuelle sans l'aval du gouvernement.
La prise en charge de Nexperia a pu se faire grâce à une loi en date de 1952, qui permet au gouvernement d'intervenir dans des entreprises dans des circonstances exceptionnelles. C'est la première fois de l'histoire que La Haye y fait appel.
On peut noter que cette mesure est prise quelques jours à peine après l'annonce d'un régime de contrôle drastique que la Chine veut dorénavant appliquer aux terres rares, et la réponse d'abord brutale, puis plus mesurée, de son rival américain. Reste maintenant à savoir quelle pourra être la réaction de la Chine.