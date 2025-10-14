Cette décision s'est traduite par le débarquement du conseil d'administration de Zhang Xuesheng, fondateur de Wingtech. Durant un délai d'un an, Nexperia ne pourra changer la composition de son conseil d'administration, ni prendre de décision stratégique ou transférer de la propriété intellectuelle sans l'aval du gouvernement.

La prise en charge de Nexperia a pu se faire grâce à une loi en date de 1952, qui permet au gouvernement d'intervenir dans des entreprises dans des circonstances exceptionnelles. C'est la première fois de l'histoire que La Haye y fait appel.

On peut noter que cette mesure est prise quelques jours à peine après l'annonce d'un régime de contrôle drastique que la Chine veut dorénavant appliquer aux terres rares, et la réponse d'abord brutale, puis plus mesurée, de son rival américain. Reste maintenant à savoir quelle pourra être la réaction de la Chine.