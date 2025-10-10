Nouvelle plus intéressante, la Chine joue dorénavant le même jeu que les États-Unis en imposant des mesures d'extra-territorialité. Ainsi, les entreprises utilisant certains métaux rares ou des aimants connexes et qui utiliseront des équipements ou des matériaux chinois seront automatiquement soumises aux mesures de contrôle de Pékin, et ce, même si aucune entreprise chinoise n'a participé au processus de production.

Enfin, la Chine veut tout simplement interdire l'utilisation de ces métaux rares pour les entreprises étrangères travaillant dans le secteur de la Défense. Elle va aussi appliquer des restrictions beaucoup plus dures pour ceux utilisant les métaux rares dans la production de semi-conducteurs, toute entreprise utilisant ces métaux pour la gravure de semi-conducteurs à un niveau de finesse de 14 nanomètres ou moins devant obtenir une licence d'exportation, qui, dans ce cas précis, seront délivrées au cas par cas.

Ces nouvelles restrictions seront appliquées le 8 novembre prochain, la veille de l'expiration d'une trêve commerciale de 90 jours décidée avec les États-Unis. Elles sont aussi annoncées alors que Xi Jinping et Donald Trump doivent se rencontrer à l'occasion d'un sommet, qui sera organisé à Séoul d'ici quelques semaines.