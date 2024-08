Dans la grande bataille que se mènent les États-Unis et la Chine au niveau des restrictions économiques, on a beaucoup entendu parler des sanctions imposées par Washington et ses alliés. Mais la Chine produit elle aussi des contre-mesures, en mettant des limites aux exportations sur les métaux rares, secteur dans lequel elle jouit quasiment d'un monopole. Et après les restrictions ordonnées sur le gallium et le germanium il y a un an, aujourd'hui c'est l'antimoine qui est concerné.