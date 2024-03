La Chine décide de bannir les processeurs AMD et Intel des machines gouvernementales

La concurrence chinoise se fait de plus en plus forte sur ce secteur clé de l'économie mondiale et alors que les États-Unis représentaient 37 % de la production en 1990, ils n'étaient plus qu'à 13 % en tout début d'année dernière. Sans imaginer pouvoir réellement bloquer la Chine, les États-Unis espèrent simplement la ralentir et se donner de l'air en redynamisant leur production intérieure.

De fait, coup sur coup, les interdictions à l'exportation vers la Chine se sont faites de plus en plus nombreuses touchant par exemple des sociétés comme NVIDIA sur ses plus puissants GPU ou des entreprises telles qu'ASML pour ses machines de gravure en technologie ultraviolette extrême (EUV).