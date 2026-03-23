Le blocage au niveau du détroit d'Ormuz fait très mal sur de nombreux points. On vous avait parlé déjà précédemment de la question cruciale de l'hélium, utilisé dans le secteur des semi-conducteurs, et dont le Qatar est un des producteurs majeurs. Mais de manière plus globale, le manque d'approvisionnement en hydrocarbures devrait faire mal aux nations clés que sont Taïwan et la Corée du sud, comme l'indique un rapport de Barclays, cité par le média Ctee.

« À mesure que le temps passe, les répercussions des perturbations énergétiques se feront progressivement sentir, et l'attention du marché s'est déplacée : il ne s'agit plus de savoir si le prix du pétrole dépassera les 100 dollars le baril, mais si l'industrie des semi-conducteurs pourra maintenir son approvisionnement en électricité et en matières premières » a-t-il était expliqué. Et ce, notamment du côté de TSMC.