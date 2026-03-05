La guerre en Iran actuelle pourrait faire mal au-delà de cette région. Notamment pour ce qui est du secteur des semi-conducteurs.
Voilà maintenant presque une semaine que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran fait les gros titres de l'actualité - et est utilisée par certains pour mener des escroqueries. Et si le monde entier s'inquiète évidemment des impacts potentiels que cela pourrait avoir sur les hydrocarbures, et sur le prix à la pompe, il n'y a pas que l'énergie qui pourrait être mise en danger par les opérations militaires du moment.
Des matériaux clés qui pourraient ne plus être acheminés à cause de la guerre
On s'inquiète en Corée du Sud de la guerre en Iran. Et on le fait savoir. Après un entretien avec des entreprises nationales du secteur des puces (comme Samsung), le député du parti au pouvoir Kim Young-bae a fait part de ses craintes. Il a ainsi expliqué que certains matériaux indispensables à la production de semi-conducteurs pourraient manquer à cause de la guerre.
« Les responsables ont évoqué la possibilité d'une perturbation de la production de semi-conducteurs si certains de ces matériaux essentiels ne pouvaient pas être approvisionnés depuis le Moyen-Orient » a-t-il précisé, selon des propos rapportés par Reuters. Il a ainsi pris l'exemple de l'hélium, un élément indispensable à la gestion thermique dans la production de semi-conducteurs, et qui n'est produit que par quelques pays - dont le Qatar, une des sources d'approvisionnement les plus importantes.
Les plans de data centers au Moyen-Orient menacés ?
D'après le ministère de l'Industrie de Corée du Sud, le pays dépend très fortement, pour 14 autres articles utilisés dans la production de semi-conducteurs, de pays du Moyen-Orient. Sont notamment cités le brome, ou bien les équipements d'inspection des puces.
Le même Kim Young-bae a aussi alerté que la guerre menée actuellement pouvait faire reconsidérer les projets de développement de data centers dans la région, surtout après qu'Amazon ait annoncé que des data centers aux Émirats arabes unis et au Bahrein avaient été touchés par des attaques de drones. Un recul dans ces projets qui pourrait avoir un impact sur la demande globale en puces.