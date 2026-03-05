On s'inquiète en Corée du Sud de la guerre en Iran. Et on le fait savoir. Après un entretien avec des entreprises nationales du secteur des puces (comme Samsung), le député du parti au pouvoir Kim Young-bae a fait part de ses craintes. Il a ainsi expliqué que certains matériaux indispensables à la production de semi-conducteurs pourraient manquer à cause de la guerre.

« Les responsables ont évoqué la possibilité d'une perturbation de la production de semi-conducteurs si certains de ces matériaux essentiels ne pouvaient pas être approvisionnés depuis le Moyen-Orient » a-t-il précisé, selon des propos rapportés par Reuters. Il a ainsi pris l'exemple de l'hélium, un élément indispensable à la gestion thermique dans la production de semi-conducteurs, et qui n'est produit que par quelques pays - dont le Qatar, une des sources d'approvisionnement les plus importantes.