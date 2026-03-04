Les escrocs ne laissent jamais passer l'occasion representée par une crise. À Dubai, certains essayent ainsi de profiter de la guerre en cours et de la panique pour voler des données précieuses.
La guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran entame sa cinquième journée aujourd'hui. Des attaques qui ont entraîné, en retour, des ripostes de Téhéran dans toute la région, qui cherche à toucher le plus de bases militaires américaines possibles. Parmi ces représailles, des tirs aux Émirats Arabes Unis, avec des missiles et drones qui ont survolé Dubaï, et qui ont créé la panique. Ce qui n'est pas passé inaperçu chez certains.
Des fraudeurs se font passer pour la cellule « Dubai Crisis Management »
La panique fait souvent faire des choses peu intelligentes aux humains. C'est en jouant sur cette vérité éternelle que des fraudeurs mènent en ce moment des opérations, contre lesquelles la police de Dubai met aujourd'hui publiquement en garde.
« La police de Dubaï a détecté des fraudeurs exploitant les développements et se faisant passer pour des employés de la "Dubai Crisis Management" prétendant être affiliés à la police de Dubaï, dans le but de s'emparer de données d'identité numérique (UAE Pass) et de cartes d'identité des Émirats (EID) » a-t-il ainsi été expliqué dans un message d'alerte sur X.
Les données récoltées pourraient permettre aux escrocs de prendre le contrôle de comptes bancaires
Et ces données sont particulièrement précieuses pour les escrocs, qui peuvent ensuite réussir à accéder aux fonds des personnes qui auraient été trop imprudentes dans ces temps particuliers.
« La police de Dubaï confirme que le partage de ces données pourrait permettre aux fraudeurs de réaliser des opérations d'échange de carte SIM et de prendre le contrôle de comptes bancaires via des applications bancaires » a-t-il été ainsi précisé.
Les autorités rappellent qu'elles ne demandent aucune données confidentielles par téléphone et SMS, et qu'il vaut mieux dans ce cas jouer l'excès de prudence.