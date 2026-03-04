La panique fait souvent faire des choses peu intelligentes aux humains. C'est en jouant sur cette vérité éternelle que des fraudeurs mènent en ce moment des opérations, contre lesquelles la police de Dubai met aujourd'hui publiquement en garde.

« La police de Dubaï a détecté des fraudeurs exploitant les développements et se faisant passer pour des employés de la "Dubai Crisis Management" prétendant être affiliés à la police de Dubaï, dans le but de s'emparer de données d'identité numérique (UAE Pass) et de cartes d'identité des Émirats (EID) » a-t-il ainsi été expliqué dans un message d'alerte sur X.