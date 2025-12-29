L'intelligence artificielle a fait s'envoler les besoins en puce du secteur de la tech. Et TSMC est un des plus grands bénéficiaires de cet état de fait, au point que ses capacités de gravure de puces à 2 nm sont déjà pleinement réservées par des commandes jusqu'à la fin de l'année 2026.

Et avec un carnet de commandes aussi monstrueusement plein, TSMC a déjà pu annoncer à ses clients qu'ils allaient devoir encaisser des hausses de prix continues à l'avenir, pour ses procédés les plus avancés. Comme le rapporte Wccftech, TSMC prévoit ainsi des augmentations de prix chaque année durant les quatre prochaines années !