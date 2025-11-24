On le reconnaît chez TSMC, aujourd'hui, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de nouvelles commandes. Le patron de l'entreprise l'a répété à l'occasion des dernières remises de prix effectuées par la Semiconductor Industry Association (SIA).

À cette occasion, le patron de l'entreprise a livré un discours dans lequel il a expliqué que TSMC ne pouvait plus à cette heure faire face aux commandes. Commandes qui affluent de la part des plus grands noms comme NVIDIA, AMD et autres Intel.