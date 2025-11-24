Le géant taïwanais de la fonderie de puce est un des grands gagnants de l'explosion de l'intelligence artificielle. Mais il gagne tellement qu'il finit vraiment débordé !
On parle beaucoup de NVIDIA comme l'entreprise qui a touché le gros lot avec l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le marché, comme l'attestent encore les derniers résultats faramineux de l'entreprise. Mais une entreprise comme TSMC, qui a la capacité de produire les semi-conducteurs les plus avancés, est aussi au sommet grâce à l'IA. Il faut dire qu'on lui en demande beaucoup. Et même beaucoup trop !
TSMC pris d'assaut avec le boom de l'IA
On le reconnaît chez TSMC, aujourd'hui, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de nouvelles commandes. Le patron de l'entreprise l'a répété à l'occasion des dernières remises de prix effectuées par la Semiconductor Industry Association (SIA).
À cette occasion, le patron de l'entreprise a livré un discours dans lequel il a expliqué que TSMC ne pouvait plus à cette heure faire face aux commandes. Commandes qui affluent de la part des plus grands noms comme NVIDIA, AMD et autres Intel.
Les commandes sont trois fois plus élevées que les capacités de production de TSMC
Et le déséquilibre est assez énorme entre la demande et les capacités de production, au point que les commandes sont, à l'heure actuelle, tout simplement trois fois plus élevées que les capacités de TSMC. Résultat, le Taïwanais doit demander aux clients de faire la queue, avec des contraintes qui vont durer sur plusieurs trimestres.
Le problème est par ailleurs accru par le fait que TSMC a des contrats de long terme avec des géants particuliers comme Apple ou NVIDIA, qui ont souvent priorité, ce qui oblige les autres entreprises à devoir prendre leur mal en patience. Reste à voir si cette situation pourrait être une bénédiction pour la concurrence qui a du mal à suivre TSMC, comme le numéro 2 Samsung ?