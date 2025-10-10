En matière de fonderie de semi-conducteurs, il y a TSMC, et les autres. Un constat qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, comme nous le prouvent ces nouveaux chiffres communiqués par le cabinet d'analyse des technologies Counterpoint.

On apprend ainsi que la part de marché de TSMC sur l'activité de fonderie dite « pure-play » (soit ne comprenant ni la conception, ni le packaging) s'est établie durant le second trimestre 2025 à 71%, soit une hausse de 6% par rapport à la même période l'an dernier. Une croissance exceptionnelle, notamment portée par une demande exceptionnelle pour les puces gravées à 3 nm, en plein boom de l'IA.