TSMC est aujourd'hui le leader incontesté des puces gravées à 2 nm. Samsung va donc essayer d'être plus agressif pour lui voler des clients.
TSMC avance très vite dans le nec plus ultra de la production de semi-conducteurs, avec une gravure à 2 nm qui sera utilisée en pleine capacité dès l'année prochaine. Il faut dire que les clients se poussent pour pouvoir obtenir des livraisons du fondeur taïwanais, laissant son concurrent Samsung un peu le bec dans l'eau. Mais le géant de Séoul n'a pas dit son dernier mot !
Samsung va proposer des prix réduits jusqu'à -33%
Si TSMC connaît un énorme succès avec son mode de gravure à 2nm, il faut noter que ses prix sont à la hauteur de la demande, avec un prix facturé de 30 000 dollars le wafer. Et c'est sur cette variable que Samsung souhaite jouer.
En effet, pour attirer les clients, comme nous le rapporte Sammobile, Samsung va casser les prix, et appliquer une réduction qui pourra aller jusqu'à -33% sur les prix pratiqués par TSMC. Résultat, ceux qui opteraient pour l'option sud-coréenne pourront payer 20 000 dollars par wafer. De quoi sûrement en faire réfléchir certains.
Les lignes de production de Samsung attendent les commandes
Il faut dire que Samsung vit actuellement une période assez différente de celle de TSMC dans le domaine. La société a elle aussi développé un procédé de gravure en 2 nm, mais contrairement à son rival, le carnet de commande est loin d'être rempli, et les chaînes de production sont loin d'être utilisée à plein.
Réduire les prix d'une manière aussi importante devrait avoir un impact sur la marge de Samsung, surtout après avoir investi des milliards de dollars dans les infrastructures de production, que ce soit en Corée du Sud ou bien aux États-Unis. Mais devant la difficulté à sécuriser un nombre de clients suffisants, il semble qu'il vaille mieux avoir un départ générant un flux de revenus plus faible que d'attendre d'hypothétiques clients. La méthode fonctionnera-t-elle ?