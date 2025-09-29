Si TSMC connaît un énorme succès avec son mode de gravure à 2nm, il faut noter que ses prix sont à la hauteur de la demande, avec un prix facturé de 30 000 dollars le wafer. Et c'est sur cette variable que Samsung souhaite jouer.

En effet, pour attirer les clients, comme nous le rapporte Sammobile, Samsung va casser les prix, et appliquer une réduction qui pourra aller jusqu'à -33% sur les prix pratiqués par TSMC. Résultat, ceux qui opteraient pour l'option sud-coréenne pourront payer 20 000 dollars par wafer. De quoi sûrement en faire réfléchir certains.