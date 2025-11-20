Les marchés étaient fébriles en début de semaine. Ne serions-nous pas sur le point de voir une bulle IA exploser, et plonger les Bourses dans le marasme ? La question était d'autant plus prégnante que NVIDIA devait présenter ses résultats trimestriels cette semaine.

Et à peine les premiers mots sortis, la peur s'est évanouie. Car la firme de Jensen Huang a enregistré durant le dernier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 62% par rapport à la même période l'an dernier, à 57 milliards de dollars (49,5 milliards d'euros). Le résultat net est lui affiché à 32 milliards d'euros. Des chiffres fous, que même les investisseurs les plus exigeants n'attendaient pas.