NVIDIA continue son ascension prodigieuse, avec l'annonce de résultats encore exceptionnels hier. De quoi calmer les peurs dans le monde de la finance.
Une petite musique monte depuis plusieurs semaines : ne serions-nous pas face à une bulle de l'IA ? Il faut dire que les montants fous investis partout, notamment par un OpenAI dont les revenus sont encore très loin de ses ambitions, poussent certains comme Michael Burry à parier sur une bulle. Pourtant, il sera difficile de tenir un tel diagnostic tant que l'entreprise au centre de la folie IA continue de se porter comme un charme. Oui, l'on parle bien de NVIDIA.
NVIDIA annonce des résultats au-delà de toutes les attentes
Les marchés étaient fébriles en début de semaine. Ne serions-nous pas sur le point de voir une bulle IA exploser, et plonger les Bourses dans le marasme ? La question était d'autant plus prégnante que NVIDIA devait présenter ses résultats trimestriels cette semaine.
Et à peine les premiers mots sortis, la peur s'est évanouie. Car la firme de Jensen Huang a enregistré durant le dernier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 62% par rapport à la même période l'an dernier, à 57 milliards de dollars (49,5 milliards d'euros). Le résultat net est lui affiché à 32 milliards d'euros. Des chiffres fous, que même les investisseurs les plus exigeants n'attendaient pas.
Jensen Huang veut nous convaincre : il n'y a pas de bulle IA
Résultat, le cours de NVIDIA a connu une hausse de 5%, ce qui a entraîné derrière lui le NASDAQ et le SP 500, ainsi qu'aujourd'hui les Bourses asiatiques. Et évidement, après une telle nouvelle, Jensen Huang ne pouvait pas ne pas pavoiser, et surtout, éteindre le début de l'incendie du doute.
Il a ainsi nié toute existence de bulle IA. « On a beaucoup parlé d'une bulle de l'IA. De notre point de vue, nous voyons les choses très différemment ». Car là où certains voient une bulle, lui diagnostique plutôt un « cercle vertueux de l'IA », avec une « demande en puissance de calcul [qui] ne cesse de croître et de s'amplifier ». Autant dire que si les chiffres nous apparaissent fous, ils ne sont, pour Jensen Huang, que l'illustration d'un saut technologique historique. Combien de temps aura-t-il raison ?