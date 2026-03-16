Face à la flambée du gallium, les fabricants de puces ont trois options : absorber la hausse, repenser leurs composants ou répercuter les coûts. Dans la majorité des cas, c'est la troisième voie qui l'emporte, avec un effet domino du fournisseur de wafers jusqu'au constructeur de PC. Le timing est cruel. Cette pression sur les matériaux s'ajoute à la crise de la RAM qui menace déjà les PC d'entrée de gamme, avec des prix de DRAM en hausse de plus de 100 % sur un trimestre. Le consommateur se retrouve pris en tenaille entre deux crises distinctes, mais convergentes.

D'autres matériaux critiques pourraient suivre la même trajectoire par effet de bord. Le germanium, indispensable aux fibres optiques et à la vision nocturne, est soumis aux mêmes restrictions chinoises. Le carbure de silicium (SiC), concurrent du GaN dans l'électronique de puissance, dépend lui aussi de chaînes d'approvisionnement sous tension. Chaque maillon fragile peut, à tout moment, devenir le prochain goulot d'étranglement.

Les hausses de prix ne seront sans doute pas immédiates en boutique : les stocks existants et les contrats en cours offrent un tampon de quelques mois. Mais si la tendance se confirme, le second semestre 2026 pourrait marquer le début d'une nouvelle ère tarifaire pour l'électronique grand public.

Le gallium rejoint la RAM au rang des matériaux que le grand public ignorait, mais dont il paiera bientôt le prix.