« Ces deux produits sont des plateformes exceptionnelles pour l'IA et les outils agentiques, et la reconnaissance de cela par les clients se produit plus rapidement que ce que nous avions prévu, nous avons donc constaté une demande supérieure aux attentes. Nous pensons, pour l'avenir, que le Mac mini et le Mac Studio pourraient mettre plusieurs mois à atteindre l'équilibre entre l'offre et la demande » - Tim Cook.