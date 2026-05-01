Vous vouliez commander un Mac Mini ou un Mac Studio ? Il va falloir attendre, les ventes sont très bonnes, même trop bonnes. Si bien qu'Apple n'a plus de stock.
Lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre fiscal 2026, le PDG d'Apple Tim Cook a déclaré que le Mac mini et le Mac Studio connaîtraient des ruptures de stock pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Une demande massive pour peu de stock
Apple a sous-estimé la demande pour le Mac mini et le Mac Studio.
« Ces deux produits sont des plateformes exceptionnelles pour l'IA et les outils agentiques, et la reconnaissance de cela par les clients se produit plus rapidement que ce que nous avions prévu, nous avons donc constaté une demande supérieure aux attentes. Nous pensons, pour l'avenir, que le Mac mini et le Mac Studio pourraient mettre plusieurs mois à atteindre l'équilibre entre l'offre et la demande » - Tim Cook.
Les délais de livraison du Mac mini et du Mac Studio n'ont cessé d'augmenter au cours des derniers mois, et les temps d'attente pour certains modèles s'étendent sur plusieurs mois.
Apple a complètement arrêté la vente du Mac Studio avec 512 Go de RAM. La marque à la pomme a également cessé d'accepter les commandes pour des modèles avec d'importantes quantités de RAM.
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Depuis la semaine dernière, le Mac mini de base était noté comme "Actuellement indisponible" sur la boutique en ligne d'Apple en raison d'une rupture de stock.