Le nœud du problème ne se situe pas dans les laboratoires de recherche de l’Apple Park, mais bien dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’industrie fait face à une pénurie généralisée de puces de mémoire vive et de stockage SSD, indispensables aux futurs Mac. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, tablait initialement sur une annonce pour fin 2026. Toutefois, au regard des contraintes logistiques actuelles, l’expert estime désormais que le géant californien se dirigera vers le début d’année 2027. Les stocks limités ne permettent pas de soutenir un lancement d’envergure pour les fêtes.

Ce retard impacte également le Mac Studio, déjà en rupture de stock et à son tour victime de ce report pour les mêmes raisons matérielles. Apple se retrouve dans une position délicate où ses innovations sont prêtes, mais ses usines sont à l’arrêt forcé. Pour les professionnels, il va falloir composer avec un matériel actuel plus longtemps que prévu. Le groupe doit maintenant attendre que le marché des semi-conducteurs se stabilise pour lancer la production de masse de ses fleurons équipés des puces M6 Pro et M6 Max.

Pourtant, le logiciel serait déjà prêt. MacOS 27, finalisé pour cet automne, intègrerait déjà la prise en charge de l’écran tactile, une première pour le MacBook Pro. Le système proposerait des menus contextuels inédits et des boutons dynamiques adaptés à l’usage au doigt.