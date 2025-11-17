Le coup de grâce ? La prochaine puce surpuissante, la M5 Ultra, serait déjà réservée en exclusivité pour le Mac Studio. Le Mac Pro est donc condamné à regarder passer les trains de l'évolution technologique, du moins jusqu'en 2026, date à laquelle aucune mise à jour digne de ce nom n'est prévue. Son seul argument de vente restant, sa capacité d'extension avec ses ports PCI Express, ne semble plus suffire à convaincre grand monde face à la puissance brute et l'efficacité du Mac Studio.​

Ce lent adieu signe-t-il la fin d'une époque où Apple courtisait sans compter les créatifs les plus exigeants ? En rationalisant sa gamme, la marque à la pomme semble faire un choix économique pragmatique, peut-être au détriment de sa base d'utilisateurs historiques qui avaient besoin de cette modularité. Le géant californien a d'autres chats à fouetter, comme l'intelligence artificielle, et laisse son ancien champion sur le banc de touche.