Le Mac Pro, autrefois machine ultime et hors de prix des créatifs, est doucement mis au placard par Apple. C'est son petit frère, le Mac Studio, bien plus pragmatique, qui hérite de la couronne et de toute l'attention de Cupertino.
La nouvelle, murmurée dans les couloirs de l'Apple Park et maintenant confirmée par l'indiscret Mark Gurman, a l'effet d'une petite bombe. Sans tambour ni trompette, la firme semble avoir décidé de tourner la page de son ordinateur le plus cher et, jadis, le plus puissant. Alors, faut-il déjà écrire le requiem du Mac Pro, ce monolithe de puissance au design si particulier ?
La couronne est trop lourde à porter
Le roi est nu, ou presque. Depuis sa dernière mise à jour en 2023, qui l'a fait basculer vers les puces maison avec le M2 Ultra, le Mac Pro prend la poussière sur son piédestal. Les plans pour une puce M4 Ultra qui lui aurait redonné son lustre ont été discrètement abandonnés. Le message est clair : l'investissement colossal que représente cette machine n'est plus une priorité pour Apple.
Pendant que le Mac Pro somnole, un jeune prince est venu lui voler la vedette : le Mac Studio. Plus compact, plus accessible et, comble de l'ironie, désormais plus puissant. Les derniers tests de performance montrent qu'un Mac Studio doté d'une puce M3 Ultra fait mordre la poussière au grand Mac Pro M2 Ultra, pour une facture bien moins salée. La messe est dite, le Mac Studio est maintenant perçu en interne comme « le présent et l'avenir » de la stratégie professionnelle d'Apple.
Un avenir en pointillé pour l'ancien souverain
Le coup de grâce ? La prochaine puce surpuissante, la M5 Ultra, serait déjà réservée en exclusivité pour le Mac Studio. Le Mac Pro est donc condamné à regarder passer les trains de l'évolution technologique, du moins jusqu'en 2026, date à laquelle aucune mise à jour digne de ce nom n'est prévue. Son seul argument de vente restant, sa capacité d'extension avec ses ports PCI Express, ne semble plus suffire à convaincre grand monde face à la puissance brute et l'efficacité du Mac Studio.
Ce lent adieu signe-t-il la fin d'une époque où Apple courtisait sans compter les créatifs les plus exigeants ? En rationalisant sa gamme, la marque à la pomme semble faire un choix économique pragmatique, peut-être au détriment de sa base d'utilisateurs historiques qui avaient besoin de cette modularité. Le géant californien a d'autres chats à fouetter, comme l'intelligence artificielle, et laisse son ancien champion sur le banc de touche.