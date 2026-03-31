C'est une fin de partie pour le Pro Display XDR. Lancé en 2019 aux côtés du Mac Pro Intel, cet écran 32 pouces à résolution 6K n'a pas de successeur au format identique. Le nouveau Studio Display XDR, qui fait office de remplaçant dans l'esprit, propose bien la technologie mini LED et un taux de rafraîchissement plus élevé, mais reste un moniteur 27 pouces en 5K. Les professionnels qui avaient besoin d'un grand écran Apple en 6K se retrouvent donc sans option de remplacement directe.