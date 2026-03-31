Exit le Mac Pro, certaines versions du Mac Studio et d'anciens iPhone, Apple fait le grand ménage de printemps et remplace certains produits par de nouveaux. Pendant ce temps, d'autres se font attendre.
Le mois de mars 2026 aura été particulièrement chargé chez Apple. La marque à la pomme a présenté une série de nouveaux produits, iPhone, iPad, Mac, écran et casque audio, tout en cessant la commercialisation de 14 références. Si la plupart de ces retraits correspondent à un simple renouvellement de gamme, trois appareils sortent du lot.
Un vaste renouvellement de gamme
Côté nouveautés, Apple a lancé l'iPhone 17e, les iPad Air M4 en 11 et 13 pouces, les MacBook Air M5 en 13 et 15 pouces, ainsi que l'ensemble de la gamme MacBook Pro M5 Pro et M5 Max (14 et 16 pouces).
- La puce M5 progresse fort sur le plan graphique
- Le SSD enfin au niveau
- Le traitement anti-reflets hyper efficace de l’écran
S'y ajoutent un nouvel Apple Studio Display, un Apple Studio Display XDR, un inédit MacBook Neo, et les AirPods Max 2. La marque a également renouvelé sa collection de coques iPhone, de bracelets Apple Watch, et lancé une collaboration Beats / Nike autour d'une édition spéciale des Powerbeats Pro.
Face à cela, Apple a supprimé pas mal de références de son catalogue. Cela concerne les appareils suivants : l'iPhone 16e, les iPad Air M3, les MacBook Air M4, les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max, l'Apple Studio Display de 2022 et les AirPods Max USB-C. Rien d'inhabituel ici : chaque produit cède sa place à son successeur.
Trois portés disparus ne seront pas remplacés
Trois produits ont été retirés par Apple, mais ne seront quant à eux pas remplacés.
C'est une fin de partie pour le Pro Display XDR. Lancé en 2019 aux côtés du Mac Pro Intel, cet écran 32 pouces à résolution 6K n'a pas de successeur au format identique. Le nouveau Studio Display XDR, qui fait office de remplaçant dans l'esprit, propose bien la technologie mini LED et un taux de rafraîchissement plus élevé, mais reste un moniteur 27 pouces en 5K. Les professionnels qui avaient besoin d'un grand écran Apple en 6K se retrouvent donc sans option de remplacement directe.
L'abandon pur et simple du Mac Pro a été assez peu remarqué, mais a fait grand bruit. La machine, qui n'avait pas évolué au-delà de la puce M2 Ultra, était déjà dépassée par le Mac Studio et ses puces M3 Ultra et M4 Max. Apple a fini par acter ce que beaucoup anticipaient depuis un moment.
La configuration 512 Go de RAM du Mac Studio retirée de la vente. C'est probablement le cas le plus surprenant. Apple a cessé de proposer la configuration la plus élevée en mémoire vive de son Mac Studio. L'explication la plus probable tient à la pénurie mondiale de mémoire, alimentée par la demande massive des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.
La situation est assez inhabituelle : il est rare qu'Apple soit dans l'incapacité de vendre sa configuration haut de gamme, surtout quand les 512 Go de RAM figuraient parmi les arguments principaux de la puce M3 Ultra.
Des absents qui se font attendre ?
Malgré les rumeurs évoquant un remplacement imminent, l'iPad équipé de la puce A16 est resté au catalogue sans être mis à jour. Quant à l'Apple TV 4K, son dernier renouvellement remonte à 2022, et aucune annonce ne semble prévue pour le moment.