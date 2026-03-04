Apple vient de rafraîchir sa gamme de moniteurs pour Mac. Quatre ans après la sortie du Studio Display, la firme de Cupertino introduit une nouvelle génération de son écran 5K… et ajoute surtout une déclinaison inédite baptisée Studio Display XDR.
Sur le papier, cette mise à jour apporte enfin plusieurs évolutions attendues : mini-LED, 120 Hz ProMotion et Thunderbolt 5. De quoi moderniser une gamme restée presque inchangée depuis 2022. Mais certains choix d’Apple soulèvent aussi quelques questions.
Un Studio Display qui évolue en douceur
En parallèle de ses annonces des MacBook M5 Pro et Max, de l'iPad Air M4, et bien sûr de l'iPhone 17e, Apple en a profité pour rafraîchir sa gamme d'écrans "Studio Display" dédiés à l'univers Mac. Deux nouveaux modèles vont prendre place d'ici peu : les Studio Display (2026) et Studio Display XDR.
Le premier conserve l’essentiel de ce qui faisait l’identité du modèle original, c'est-à-dire une dalle IPS 27 pouces 5K (5120 × 2880 pixels) couvrant l’espace DCI-P3 et capable d’atteindre 600 cd/m² en luminosité.
Le design ne change quasiment pas non plus. On retrouve le châssis en aluminium, la webcam 12 Mpx avec Center Stage, le système audio à six haut-parleurs et l’option de verre nano-texturé pour réduire les reflets.
La principale évolution concerne la connectique, qui passe au Thunderbolt 5. Ce nouveau standard double la bande passante disponible et permet notamment de connecter plusieurs écrans ou périphériques très gourmands en débit. L’écran peut toujours alimenter un MacBook via un seul câble.
En revanche, Apple ne touche pas au taux de rafraîchissement : le Studio Display classique reste limité à 60 Hz.
Le nouveau Studio Display XDR passe enfin au mini-LED et au 120 Hz
La vraie nouveauté de cette génération est donc le Studio Display XDR, un écran 27 pouces qui reprend certains éléments du Pro Display XDR dans un format plus compact.
La dalle passe au MiniLED avec plus de 2 000 zones de local dimming anoncée, ce qui lui permettrait d’atteindre un pic lumineux de 2 000 cd/m² en HDR. Apple annonce également un contraste dynamique de 1 000 000:1, rendu possible par ce système de rétroéclairage dynamique, mais son contraste natif reste limité par la nature de la dalle IPS.
Autre évolution majeure : l’arrivée du ProMotion 120 Hz avec Adaptive Sync. C’est une première pour les moniteurs Apple, qui étaient jusqu’ici tous limités à 60 Hz. Sur macOS, cela devrait améliorer la fluidité du défilement, des animations et de certaines applications créatives.
L’écran se destine clairement aux professionnels de l’image, avec la prise en charge de DCI-P3, Adobe RGB et une couverture annoncée à plus de 80 % du Rec.2020.
Une mise à jour bienvenue… mais quelques choix qui interrogent
Sur le papier, cette nouvelle génération corrige plusieurs critiques adressées aux écrans Apple : HDR enfin crédible, taux de rafraîchissement plus élevé et Thunderbolt 5 pour accompagner les Mac les plus récents.
Mais certains choix restent surprenants. Le Studio Display classique reste bloqué à 60 Hz, tandis que le nouveau modèle adopte le label XDR dans un format de 27 pouces, alors que cette appellation était jusqu’ici réservé au Pro Display XDR de 32 pouces.
Autre question : Apple reste fidèle au LCD, avec MiniLED pour l'XDR, alors que le marché des moniteurs haut de gamme bascule progressivement vers l’OLED. Depuis deux ans, de nombreux fabricants comme Asus, Dell ou LG ont adopté des dalles OLED ou QD-OLED pour leurs écrans professionnels et gaming, séduits par leurs noirs parfaits et leur contraste quasi infini.
Concernant les tarifs, ne comptez pas sur de bonnes nouvelles à ce niveau. En effet, les nouveaux écrans, qui seront disponibles à partir du 11 mars, s'affichent avec des prix débutant à 1 699 € pour le Studio Display et 3 499 € pour le Studio Display XDR. Un positionnement fidèle à la stratégie d’Apple : des écrans pensés pour s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Mac… avec des tarifs bien supérieurs à ceux du marché…