Concernant les tarifs, ne comptez pas sur de bonnes nouvelles à ce niveau. En effet, les nouveaux écrans, qui seront disponibles à partir du 11 mars, s'affichent avec des prix débutant à 1 699 € pour le Studio Display et 3 499 € pour le Studio Display XDR. Un positionnement fidèle à la stratégie d’Apple : des écrans pensés pour s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Mac… avec des tarifs bien supérieurs à ceux du marché…