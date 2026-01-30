Au final, l’OLED apparait de plus en plus comme une solution polyvalente et sort de sa zone de prédilection sur PC, à savoir le gaming. Il devient peu à peu une technologie recommandable pour un usage quotidien, y compris pour la création, le travail ou la consommation de contenus. Il faut dire que l'OLED à pas mal d'atouts sur PC. Les créateurs apprécient l’uniformité et la richesse colorimétrique, les utilisateurs exigeants profitent d’un confort visuel supérieur, et l’expérience HDR profite de contrastes infinis et d'une luminosité qui n'a cessé de progresser ces dernières années. L’OLED ne remplace pas le LCD partout, mais il s’impose souvent là où la qualité d’image prime.