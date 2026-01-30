Selon les dernières projections du secteur, le marché des moniteurs OLED pourrait être multiplié par cinq d’ici 2030, pour atteindre environ 15 millions d’unités vendues chaque année. À titre de comparaison, un peu plus de 3 millions d’écrans OLED auraient été écoulés en 2025, après une forte accélération par rapport à 2024. Un chiffre encore modeste à l’échelle du marché global du moniteur PC, mais révélateur d’un changement d’échelle sur le segment premium.
Il y a un peu plus d’un an, nous relations l'accélération fracassante de l’OLED sur le marché des écrans PC. Non pas par petites touches, mais par une explosion portée presque exclusivement par le gaming. Fréquences de rafraîchissement extrêmes, contraste infini, HDR crédible : l’OLED s’imposait comme la nouvelle référence du haut de gamme, malgré des prix élevés et quelques compromis encore difficiles à ignorer. Depuis, la dynamique ne s’est pas calmée et elle s'apprête même à transformer le marché.
L’OLED devient crédible au-delà du gaming
Jusqu’ici, l’OLED sur PC restait étroitement associé au jeu vidéo. En cause, une structure de sous-pixels parfois peu adaptée à l’affichage de texte, des mécanismes anti burn-in contraignant, et une luminosité qui pouvait frustrer en usage bureautique prolongé.
Or, les nouvelles générations de dalles commencent à lever ces freins chez LG Display comme chez Samsung Display. Les fabricants évoluent vers des matrices plus proches d’un schéma RGB classique, améliorant nettement la lisibilité des textes et des interfaces. Les algorithmes de compensation du vieillissement gagnent en finesse, et la gestion de la luminosité devient plus intelligente.
Au final, l’OLED apparait de plus en plus comme une solution polyvalente et sort de sa zone de prédilection sur PC, à savoir le gaming. Il devient peu à peu une technologie recommandable pour un usage quotidien, y compris pour la création, le travail ou la consommation de contenus. Il faut dire que l'OLED à pas mal d'atouts sur PC. Les créateurs apprécient l’uniformité et la richesse colorimétrique, les utilisateurs exigeants profitent d’un confort visuel supérieur, et l’expérience HDR profite de contrastes infinis et d'une luminosité qui n'a cessé de progresser ces dernières années. L’OLED ne remplace pas le LCD partout, mais il s’impose souvent là où la qualité d’image prime.
Une bascule encore progressive, mais bien engagée
Selon une récente étude d'UBI Research, le marché de l'OLED est sur le point de s'envoler, pour être multiplié par 5 d'ici à 2030. Les livraisons de moniteurs OLED ont en effet progressé de plus de 60 % en 2025, et une nouvelle croissance de plus de 50 % est attendue en 2026, positionnant l’OLED comme le segment le plus dynamique du marché des écrans premium.
L’arrivée de nouveaux acteurs industriels, notamment côté chinois (avec BOE et TCL CSOT), devrait accompagner cette montée en puissance en augmentant les capacités de production et, à terme, en faisant pression sur les prix.
Un écran PC sur deux ne sera pas un OLED dès demain. Mais sur le haut de gamme, la trajectoire est claire : après avoir dynamité le gaming, l’OLED est en train de redessiner durablement le paysage du PC.