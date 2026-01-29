Ce choix ne serait toutefois pas sans contrepartie. Un écran dépourvu de polariseur aurait mécaniquement tendance à refléter davantage la lumière ambiante. En clair, le gain de luminosité pourrait partiellement être compensé par une hausse des reflets, ce qui n'est pas anodin dans une pièce de vie éclairée. LG Display miserait sur un nouveau film optique pour limiter cet effet, mais son efficacité réelle restera à vérifier sur des produits finalisés.