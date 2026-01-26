Longtemps réservé au haut de gamme, l’OLED peine encore à s’imposer face au MiniLED sur le terrain du prix. En 2026, cet équilibre pourrait toutefois évoluer. LG Display prépare une nouvelle génération de dalles, baptisée OLED SE, avec un objectif assumé : rendre l’OLED plus accessible, sans renoncer à des performances crédibles.
L’enjeu est loin d’être anecdotique. Pour beaucoup d’acheteurs, le téléviseur OLED reste désirable mais hors budget, ou encore perçu comme trop peu lumineux (ou avec trop de reflets) pour un usage quotidien dans une pièce de vie éclairée. De fait, le MiniLED conserve un avantage décisif sur le terrain du rapport qualité-prix.
OLED SE : une dalle pensée pour démocratiser l’OLED ?
Voilà un sujet sur lequel nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous pencher. Si on évoque souvent l'Inkjet OLED de TCL CSOT pour venir démocratiser la technologie OLED avec des tarifs plus accessibles, LG Display est aussi, évidemment, dans le coup.
Comment ? Avec l’OLED SE (pour Special Edition) ! Avec cette nouvelle série de dalles, LG Display ne cherche pas à battre des records de performances, mais plutôt à optimiser intelligemment sa chaîne de production. L’idée consiste à simplifier certains éléments de la structure de la dalle afin de réduire les coûts, tout en améliorant légèrement la luminosité par rapport aux OLED d’entrée de gamme des années précédentes. Les premières informations évoquent des pics lumineux proches de 1 000 cd/m et des dalles qui seraient proposées en diagonales de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, une offre qui témoigne que le constructeur est prêt à produire de gros volumes de son OLED SE.
Il reste néanmoins certains compromis à surveiller, notamment car la simplification de la structure pourrait se traduire par une gestion des reflets un peu moins efficace que sur les dalles premium. Un point qui devra être compensé par les traitements optiques des fabricants de téléviseurs eux-mêmes.
Face au MiniLED, une bataille qui change de nature
Le timing est loin d’être anodin. Le MiniLED continue sa percée, et l’arrivée progressive des rétroéclairages RGB promet encore plus de luminosité et de volume colorimétrique. Dans ce contexte, l’OLED ne peut plus se contenter de son avantage historique sur le contraste. Il doit aussi devenir compétitif économiquement.
C’est précisément là que l’OLED SE peut jouer un rôle clé. Si les constructeurs parviennent à proposer des téléviseurs OLED à des tarifs proches de bons modèles MiniLED, l’arbitrage pour le consommateur pourrait basculer. L’OLED n’a pas besoin d’être parfait à ce niveau de gamme ; il doit simplement être suffisamment lumineux, fiable (coucou le burn-in) et accessible pour redevenir une option évidente.
En parallèle, LG Display poursuit une stratégie à deux vitesses. D’un côté, l’OLED SE vise la démocratisation. De l’autre, les nouvelles dalles Tandem WOLED pour les modèles premium repoussent les plafonds de luminosité, afin de maintenir l’OLED au sommet de ce marché. Une manière assumée de couvrir tout le spectre, du grand public aux passionnés exigeants.
Pour l’instant, aucun constructeur n’a encore officiellement annoncé de téléviseur intégrant ces nouvelles dalles OLED SE. Mais leur arrivée industrielle en 2026 semble actée. Si les promesses se confirment sur le terrain des prix et de la luminosité réelle, le rapport de force entre OLED et MiniLED pourrait bien entrer dans une phase plus équilibrée, et surtout plus favorable aux consommateurs.