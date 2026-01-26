Comment ? Avec l’OLED SE (pour Special Edition) ! Avec cette nouvelle série de dalles, LG Display ne cherche pas à battre des records de performances, mais plutôt à optimiser intelligemment sa chaîne de production. L’idée consiste à simplifier certains éléments de la structure de la dalle afin de réduire les coûts, tout en améliorant légèrement la luminosité par rapport aux OLED d’entrée de gamme des années précédentes. Les premières informations évoquent des pics lumineux proches de 1 000 cd/m et des dalles qui seraient proposées en diagonales de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, une offre qui témoigne que le constructeur est prêt à produire de gros volumes de son OLED SE.