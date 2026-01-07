LG a profité du CES 2026 pour lever le voile sur sa nouvelle génération de téléviseurs OLED. Hormis la renaissance du Wallpaper TV (W6), les deux séries phares du constructeur reviennent avec pas mal de nouveautés cette année : les LG C6 et LG G6.
Le G6 s’impose comme le modèle vitrine de la marque, misant sur une dalle OLED Tandem de nouvelle génération, une luminosité en forte hausse et une meilleure lisibilité en environnement lumineux. De son côté, la série C6 évolue enfin de manière plus marquée, avec un C6H qui monte nettement en gamme sur les grandes diagonales, tandis que le C6 "standard" conserve une approche plus classique.
LG OLED G6 : la lumière à tous les étages
Héritier de la philosophie Gallery de LG, l'OLED G6 évolue avec pour ambition d'offrir une image OLED de très haut niveau, y compris dans des environnements lumineux. Pour y parvenir, LG s’appuie sur une nouvelle génération de dalle OLED Tandem, issue des derniers développements de LG Display. Sous l’appellation Hyper Radiant Color Technology, LG promet une luminosité en hausse, une meilleure stabilité des couleurs et un contraste plus lisible dans les scènes HDR complexes.
Ce surcroît de luminosité ne va pas sans une attention particulière portée à un point longtemps critique pour l’OLED : les reflets. Selon LG, le G6 (avec le C6) fait partie des premiers téléviseurs OLED à obtenir une certification « reflection-free premium » délivrée par Intertek, attestant d’une réduction significative des reflets sans altération du niveau de noir. Il s'agit ici de permettre à l’OLED de rester pertinent dans un salon baigné de lumière, sans sacrifier la profondeur des noirs qui fait l’ADN de la technologie.
LG OLED C6 : une gamme… à deux vitesses ?
De son côté, la série C6 marque une évolution importante dans la stratégie de LG. Longtemps, la gamme C a évolué de manière assez homogène, au risque de donner le sentiment de stagner. En 2026, LG opte pour une différenciation plus nette, en introduisant deux niveaux de performances au sein même de la série.
Le C6 "standard" conserve une approche plus classique. Il repose sur une dalle OLED plus conventionnelle et vise les utilisateurs qui souhaitent profiter de l’OLED LG sans chercher les dernières avancées en matière de luminosité ou de traitement antireflet. À l’inverse, le C6H, réservé aux grandes diagonales (77 et 83 pouces), bénéficie d’une dalle Tandem OLED plus avancée, comme c'est le cas sur l'OLED G6, sans pour autant pousser la dalle dans ses retranchements comme avec le G6. Le gain est néanmoins réel : luminosité en hausse, volume colorimétrique plus large et meilleure efficacité énergétique. Pour la série C,il se pourrait bien qu'il s'agisse là de la plus forte progression qualitative observée depuis plusieurs générations.
Alpha 11 Gen 3 : le vrai moteur de la génération OLED 2026
Au-delà de la dalle, LG met également l’accent sur le traitement vidéo avec l’arrivée du processeur Alpha 11 Gen 3, véritable pierre angulaire de cette génération OLED. Ce processeur n’est toutefois pas généralisé à l’ensemble de la gamme.
LG réserve l’Alpha 11 Gen 3 aux modèles les plus ambitieux, à savoir l’OLED G6 et le C6H sur les grandes diagonales. Le C6 standard conservera de son côté un processeur plus classique, en cohérence avec son positionnement plus accessible.
L’un des apports majeurs de l’Alpha 11 concerne le pipeline de traitement couleur interne, désormais étendu à 12 bits. LG explique que, même si la majorité des contenus restent encodés en 10 bits, le traitement de l’image fait intervenir de nombreuses étapes intermédiaires (mise à l’échelle, tone mapping dynamique, gestion locale de la luminosité) qui gagnent à être calculées avec une précision supérieure. En élargissant son pipeline interne à 12 bits, le constructeur cherche à limiter les erreurs d’arrondi et améliorer ainsi la continuité des dégradés, en particulier dans les scènes HDR sombres ou complexes.
Encore plus polyvalents sur le gaming et l'audio
Les LG OLED G6 et C6/C6H renforcent également leur position sur le terrain du gaming. Ils prennent en charge des fréquences pouvant atteindre 165 Hz en VRR et supportent également la 4K à 120 Hz pour le cloud gaming via des services comme GeForce Now.
Côté audio, LG introduit la compatibilité Dolby Atmos FlexConnect, en lien direct avec les nouveaux équipements audio LG SoundSuite. Le téléviseur devient alors le cœur du système, capable de se connecter sans fil à des enceintes compatibles pour créer un environnement sonore immersif, sans contrainte de placement ni câblage complexe.
webOS 26 : une interface plus fluide, portée par l’IA
Ces évolutions matérielles s’accompagnent de l’arrivée de webOS 26. LG promet une interface plus fluide et plus réactive, tirant parti de la puissance accrue des nouveaux processeurs. L’intelligence artificielle occupe une place toujours plus importante, notamment pour la recommandation de contenus, l’assistance vocale ou l’adaptation automatique des réglages d’image en fonction du type de programme affiché. L’ambition affichée est de proposer une expérience plus cohérente et plus intuitive, même si ces promesses devront être confirmées à l’usage.
Prix et disponibilité à venir
En parallèle des C6 et G6, LG lancera également en 2026 une nouvelle série B6, pensée comme une porte d’entrée plus accessible vers l’OLED. Moins ambitieuse sur le plan technologique, elle conserve l’essentiel de l’expérience OLED LG tout en faisant l’impasse sur certaines avancées de traitement et de luminosité. Une gamme complémentaire, destinée à élargir encore l’offre OLED du constructeur et à toucher un public plus large.
Les prix et disponibilité de ces téléviseurs seront connus dans les mois à venir.