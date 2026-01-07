adarion29

La distinction C6, C6H est un véritable scandale! A croire que LG veut enterrer la gamme C avec cette itération lamentable, payer le prix fort pour un C6 qui ne serait visiblement rien de plus qu’un C5 à peine amélioré, ce que le C5 était déjà par rapport au au C4 et si en plus on parlait des techno perdue au fil du temps tel que le DTS qui a disparu depuis le C4. LG n’essaye même pas de faire d’effort, et c’est d’autant plus inquiétant qu’il on un concurrent sur l’OLED depuis 2022 à savoir Samsung qui est revenu avec sont QD-OLED, LG la joue comme s’il était tout seul sur le segment.