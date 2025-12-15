Au fond, ce test longue durée ne contredit pas ce que l’on savait déjà. Il le confirme, avec méthode et patience. Le burn-in OLED n’est ni un mythe, ni une fatalité immédiate. C’est une question de répétition, de luminance moyenne, et de diversité d’usage.



Les dalles OLED modernes sont nettement plus robustes qu’il y a quelques années, et les mécanismes de protection jouent un rôle réel dans leur longévité. À condition, toutefois, de ne pas les court-circuiter. Désactiver ces protections, ou couper systématiquement l’alimentation du moniteur, revient à priver la dalle de ses cycles de compensation, pourtant essentiels pour limiter le marquage sur le long terme.