Le Mac Pro disparaît du catalogue Apple. La marque ne prévoit aucun successeur pour cette machine emblématique, lancée il y a pile 20 ans.
C’est une page qui se tourne chez Apple. Sans annonce officielle ni mise en scène particulière, le constructeur aurait retiré le Mac Pro de son site. Ce modèle, longtemps symbole de la puissance et de la modularité dans l’écosystème Apple, ne sera pas remplacé. Une décision qui illustre l’évolution de la stratégie de la marque, désormais tournée vers des machines plus compactes et plus intégrées.
Mac Pro (2006 - 2026)
Le Mac Pro n’est plus proposé à la vente, et Apple n’a pas prévu de concevoir un nouveau modèle.
La dernière version remontait à 2023, avec l’intégration d’une puce M2 Ultra. Mais le design de la machine, lui, datait de 2019, année où Apple avait tenté de revenir à une approche plus modulaire après l’épisode controversé du Mac Pro cylindrique. Malgré cette évolution, le Mac Pro n’a jamais réellement retrouvé une place centrale dans la gamme. Son prix d’entrée élevé — 8 299 euros en France — et sa cible très spécifique l’ont cantonné à un marché de niche.
Son déclin remonte en partie à 2013, lorsque Apple avait introduit un design cylindrique radical, finalement jugé peu évolutif. Peut-être vous souvenez-vous de cette machine, que certaines mauvaises langues ont comparé à une poubelle, impossible à faire évoluer et qui a mené à un grand redesign bien plus classique, mais aussi plus adapté aux besoins des professionnels. On se rappelle aussi des fameuses roues vendues plus de 800 euros et qui ont suscité des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux.
Depuis, les mises à jour sont restées rares, avec seulement trois évolutions en plus d’une décennie. Le Mac Pro semblait déjà condamné depuis plusieurs années et ce retrait, sans fleurs ni couronnes, sonne comme une évidence.
Le Mac Studio devient la machine référence pour les professionnels
Avec la disparition du Mac Pro, Apple semble désormais miser sur une autre machine pour les professionnels : le Mac Studio.
Plus compact, ce modèle embarque des puces Apple Silicon plus récentes, comme le M3 Ultra, et devrait continuer à évoluer dans les prochaines années. Il reprend l’essentiel des performances attendues sur ce segment, tout en abandonnant certaines spécificités du Mac Pro, notamment les slots PCIe pour l’extension matérielle.
Cette transition illustre un changement de philosophie. Apple privilégie désormais des machines plus intégrées et moins modulaires, en cohérence avec son architecture Apple Silicon. Le Mac Pro, autrefois vitrine du savoir-faire technique d’Apple pour les professionnels, disparaît ainsi au profit d’une approche plus compacte et standardisée. Et avec lui, c’est une page de la marque, qui fête en avril ses 50 ans, qui se tourne.