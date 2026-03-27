Le Mac Pro n’est plus proposé à la vente, et Apple n’a pas prévu de concevoir un nouveau modèle.

La dernière version remontait à 2023, avec l’intégration d’une puce M2 Ultra. Mais le design de la machine, lui, datait de 2019, année où Apple avait tenté de revenir à une approche plus modulaire après l’épisode controversé du Mac Pro cylindrique. Malgré cette évolution, le Mac Pro n’a jamais réellement retrouvé une place centrale dans la gamme. Son prix d’entrée élevé — 8 299 euros en France — et sa cible très spécifique l’ont cantonné à un marché de niche.

Son déclin remonte en partie à 2013, lorsque Apple avait introduit un design cylindrique radical, finalement jugé peu évolutif. Peut-être vous souvenez-vous de cette machine, que certaines mauvaises langues ont comparé à une poubelle, impossible à faire évoluer et qui a mené à un grand redesign bien plus classique, mais aussi plus adapté aux besoins des professionnels. On se rappelle aussi des fameuses roues vendues plus de 800 euros et qui ont suscité des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux.

Depuis, les mises à jour sont restées rares, avec seulement trois évolutions en plus d’une décennie. Le Mac Pro semblait déjà condamné depuis plusieurs années et ce retrait, sans fleurs ni couronnes, sonne comme une évidence.