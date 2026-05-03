Cette fourchette de croissance prend en compte les difficultés d'approvisionnement actuelles. L'entreprise californienne fait face à une raréfaction des puces mémoire DRAM et NAND, aspirées par les besoins massifs des infrastructures d'IA. Apple précise que ses prévisions reposent sur deux variables externes : le maintien des politiques tarifaires et douanières actuelles et une stabilité de la situation macroéconomique mondiale par rapport à la date de l'annonce.

Du côté des produits, l'iPad devra composer avec une base de comparaison défavorable. Le trimestre de juin 2025 avait en effet bénéficié du lancement du modèle équipé de la puce A16, ce qui rend la comparaison année sur année plus difficile pour ce segment.