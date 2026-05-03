La pénurie mondiale de mémoire ne semble pas freiner les ambitions d’Apple à court terme. Le groupe californien vise une nette hausse de ses revenus pour le trimestre qui s’achèvera en juin.
Le géant de Cupertino a profité de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre fiscal pour détailler ses perspectives sur les trois mois à venir. Après avoir enregistré 111,2 milliards de dollars de revenus, en hausse de 17 % sur un an, le groupe vise une nouvelle progression de son chiffre d’affaires, comprise entre 14 % et 17 %. La pénurie de puces mémoire DRAM et NAND, nourrie par la forte demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle, pèse toujours sur la disponibilité de certains composants. Apple présente ainsi ses prévisions comme sa « meilleure estimation dans un contexte d’offre contrainte ».
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Apple maintient le cap malgré la pression sur les composants
Cette fourchette de croissance prend en compte les difficultés d'approvisionnement actuelles. L'entreprise californienne fait face à une raréfaction des puces mémoire DRAM et NAND, aspirées par les besoins massifs des infrastructures d'IA. Apple précise que ses prévisions reposent sur deux variables externes : le maintien des politiques tarifaires et douanières actuelles et une stabilité de la situation macroéconomique mondiale par rapport à la date de l'annonce.
Du côté des produits, l'iPad devra composer avec une base de comparaison défavorable. Le trimestre de juin 2025 avait en effet bénéficié du lancement du modèle équipé de la puce A16, ce qui rend la comparaison année sur année plus difficile pour ce segment.
Les services restent un moteur de croissance pour Apple
La branche Services conserve une trajectoire solide. La Pomme anticipe un rythme de croissance annuel comparable à celui du trimestre de mars, hors effets favorables du change. Pour mémoire, les Services ont généré 30,98 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal 2026, en progression de 16 % sur un an.
Sur le plan financier, l'entreprise affine ses attentes pour le trimestre de juin. La marge brute devrait s'établir entre 47,5 et 48,5 %. Les dépenses opérationnelles oscilleront entre 18,8 et 19,1 milliards de dollars. Les autres revenus et dépenses devraient atteindre environ 250 millions de dollars, hors impact potentiel lié à la valorisation au prix du marché des investissements minoritaires. Le taux d'imposition effectif se situera quant à lui autour de 17 %.