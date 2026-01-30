143,8 milliards de dollars en trois mois. Un iPhone qui cartonne partout, même en Chine. Pendant que tout le monde s'inquiétait de l'intelligence artificielle, Apple vient de prouver qu'il sait encore faire exploser les scores.
Il y a quelques semaines encore, les sceptiques se demandaient si Apple était en train de rater le virage de l'IA. Pendant que la firme tâtonnait avec Apple Intelligence, les concurrents déployaient leurs grands modèles de langage à tour de bras. Pourtant, la publication des résultats financiers du premier trimestre 2026 remet les pendules à l'heure. Apple annonce 143,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 16% de plus qu'il y a un an, pulvérisant les attentes des analystes qui tablaient sur 138 milliards. L'iPhone à lui seul génère 85,3 milliards de dollars, du jamais vu dans l'histoire de la marque.
L'iPhone fait le travail, même sans IA spectaculaire
Les chiffres sont là, difficiles à contester. L'iPhone 17, sorti fin 2025, surpasse toutes les prévisions. En Chine, marché crucial et terrain difficile pour Apple ces dernières années, la part de marché dépasse les 20% en octobre et novembre. Cette performance inverse une tendance négative qui semblait installée, notamment en zoomant sur les ventes de son dernier modèle phare.
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
Autre fait marquant : la base installée d'appareils Apple franchit le cap des 2,5 milliards d'unités actives, signe d'une fidélité client qui ne se dément pas. Les services affichent eux aussi un record historique avec une hausse de 14% sur un an. Cette complémentarité entre matériel et services constitue un moteur économique que peu de fabricants peuvent égaler.
La stratégie du pas de côté face à l'IA
Alors que Google, Meta et OpenAI engloutissent des centaines de milliards dans les centres de données et l'entraînement de modèles géants, Apple adopte une approche radicalement différente. La firme mise sur l'intégration discrète de fonctionnalités d'IA directement dans ses appareils, sans fanfare excessive. Pas de frais d'abonnement pour Apple Intelligence, contrairement aux 20 dollars mensuels réclamés par ChatGPT.
L'objectif est clair : utiliser l'IA comme levier de vente pour les iPhone, Mac et iPad. Cette retenue pourrait sembler timide, mais elle permet à Apple d'éviter le piège des investissements pharaoniques sans garantie de rentabilité. Le vrai test arrivera au printemps 2026 avec la refonte de Siri, annoncée comme plus conversationnelle et capable de gérer des tâches complexes. D'ici là, l'iPhone Air continue de jouer les cobayes de luxe, testant des architectures internes destinées au futur iPhone pliant, tandis que ses grands frères raflent les ventes et maintiennent Apple au sommet.