Alors que Google, Meta et OpenAI engloutissent des centaines de milliards dans les centres de données et l'entraînement de modèles géants, Apple adopte une approche radicalement différente. La firme mise sur l'intégration discrète de fonctionnalités d'IA directement dans ses appareils, sans fanfare excessive. Pas de frais d'abonnement pour Apple Intelligence, contrairement aux 20 dollars mensuels réclamés par ChatGPT.

L'objectif est clair : utiliser l'IA comme levier de vente pour les iPhone, Mac et iPad. Cette retenue pourrait sembler timide, mais elle permet à Apple d'éviter le piège des investissements pharaoniques sans garantie de rentabilité. Le vrai test arrivera au printemps 2026 avec la refonte de Siri, annoncée comme plus conversationnelle et capable de gérer des tâches complexes. D'ici là, l'iPhone Air continue de jouer les cobayes de luxe, testant des architectures internes destinées au futur iPhone pliant, tandis que ses grands frères raflent les ventes et maintiennent Apple au sommet.