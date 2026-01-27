En Chine, avec un public pourtant particulièrement friand de ruptures esthétiques sur le marché high-tech, le smartphone ultra fin d'Apple n'a pas forcément convaincu son monde…
Lors de son lancement en Chine en octobre dernier, l’iPhone Air avait rencontré un succès immédiat. Selon plusieurs sources, les stocks auraient été écoulés « en seulement quelques minutes » dans de nombreux points de vente à travers le pays. Tim Cook, PDG d’Apple, avait fait le déplacement pour accompagner cet événement stratégique, marqué par l’arrivée d’un smartphone en parfaite adéquation avec la rupture esthétique particulièrement prisée par le public chinois.
L'iPhone Air en Chine, ce n'est pas un succès (non plus)
Pourtant, en ce début d'année 2026, à l'heure d'un premier bilan, si les premiers stocks se sont vite écoulés, l'iPhone Air a visiblement peiné à convaincre au-delà des « early adopters », qui plus est lorsque l'on compare ses ventes au reste de la gamme iPhone 17.
Selon de récents chiffre, glanés par Ice Universe dont les informations sont réputées fiables, Apple aurait écoulé environ 200 000 iPhone Air en Chine. Dans sa globalité, la gamme iPhone 17 cumule plus de 17 millions de ventes dans le pays.
Une part de 1,1% seulement pour l'iPhone Air en Chine
Apple n'a pourtant pas lésiné sur les moyens pour promouvoir son iPhone Air dans le pays, avec une forte compagne marketing, sans compter des remises pouvant atteindre 2 000 yuans (environ 286 dollars) sur la boutique Tmall en Chine, afin de stimuler les ventes.
Une stratégie tarifaire qui permet de s’offrir un iPhone Air neuf pour un prix avoisinant les 788 dollars sur le marché chinois.
Selon Bloomberg, Apple aurait toujours anticipé le fait l’iPhone Air pouvait représenter entre 6% et 8% de ses ventes annuelles d’iPhone. Selon ces mêmes sources, le smartphone ultra-fin d'Apple conserverait par ailleurs un rôle stratégique pour la firme de Cupertino, servant de plateforme expérimentale pour l’évaluation et le déploiement de nouvelles technologies.
En fin d'année dernière, SellCell analysait la dépréciation des iPhone sur dix semaines, en se basant sur les prix de reprise de plus de 40 sociétés de rachat aux États-Unis. Et là encore, l'iPhone Air faisait partie des très mauvais élèves, perdant jusqu’à 47,7% de sa valeur en seulement dix semaines. Décidément…
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux