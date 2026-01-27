Apple n'a pourtant pas lésiné sur les moyens pour promouvoir son iPhone Air dans le pays, avec une forte compagne marketing, sans compter des remises pouvant atteindre 2 000 yuans (environ 286 dollars) sur la boutique Tmall en Chine, afin de stimuler les ventes.

Une stratégie tarifaire qui permet de s’offrir un iPhone Air neuf pour un prix avoisinant les 788 dollars sur le marché chinois.