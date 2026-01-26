pecore

Vous avez oublié « Ivre… », parce que c’est exactement le genre de titre qui était précédé de ce mot il y a quelque temps.

Mais sinon, oui, c’est une bonne illustration de cette guerre entre les industriels et leurs clients, avec les premiers qui poussent certaines technologies contre l’avis des seconds, et parfois à leur détriment.

C’est vrai que c’est le pot de terre contre le pot de fer, mais les clients ne sont pas totalement sans arme. On peut faire jouer la concurrence, on peut aussi bouder les modèles qui n’offrent pas certaines fonctions, on peut faire durer son matériel plus que les usages, créés par les fabricants, ne l’autorisent, en remplaçant certaines pièces comme la batterie ou l’écran. Pour l’exemple, je suis toujours avec mon iPhone 13 et je n’ai pas l’intention de le changer avant 2027 et surement pas pour un iPhone 18.

Il y a d’autres moyens de ne pas se laisser totalement tondre et pour envoyer des messages aux fabricants. Encore faut-il vouloir le faire. C’est vrai qu’il est confortable de faire partie du groupe des « Don’t ask questions just consume product and then get excited for next products ».