Apple pensait avoir définitivement enterré le tiroir SIM avec son modèle ultra-fin. C’était mal connaître la ténacité des bricoleurs : avec une précision chirurgicale et un mépris total de la garantie, l’impensable est devenu réalité.
L’obstination de Cupertino à imposer le tout-eSIM ne passe toujours pas chez certains puristes, malgré l’élégance indiscutable du dernier iPhone Air. Si la firme californienne justifie ce choix par un gain de place crucial pour la batterie, la communauté des moddeurs y voit surtout un défi technique à relever. Comme le rapporte 9to5Mac, un ingénieur amateur a décidé de ne pas se plier à cette dictature du virtuel en réintégrant ce bon vieux morceau de plastique là où il n'avait plus sa place. Pour comprendre la portée du geste, il faut rappeler que l'iPhone Air est le premier modèle d'Apple à être vendu sans tiroir SIM à l'échelle mondiale, et non plus seulement aux États-Unis.
Une opération à cœur ouvert à Shenzhen
Ce n'est pas un simple coup de perceuse dans le châssis, mais une véritable réarchitecture interne. L’exploit nous vient sans surprise de Huaqiangbei, le célèbre quartier de l’électronique à Shenzhen, connu pour repousser les limites du matériel Apple. Pour réussir cette greffe, le moddeur a dû faire des compromis qu'Apple refusait : il a purement et simplement retiré le moteur haptique d'origine (Taptic Engine).
À la place, il a installé un moteur de vibration beaucoup plus petit, libérant ainsi les quelques millimètres cubes nécessaires pour souder un lecteur de carte SIM sur la carte mère. Le châssis en titane a ensuite été usiné avec une fraiseuse numérique pour créer la fente d'insertion à côté du port USB-C. Le plus ironique ? Le smartphone modifié détecte parfaitement la carte (ici une China Telecom), capte la 5G et passerait même des appels sans broncher. L'auteur de la vidéo prétend même avoir conservé l'étanchéité IP68, une affirmation que l'on prendra avec des pincettes industrielles tant le procédé semble invasif.
La gifle technique à l'argumentaire d'Apple
Ce bricolage de l'extrême soulève une question gênante pour les équipes de Tim Cook : l'espace manquait-il vraiment ? En réalité, ce mod démontre que la suppression du tiroir SIM sur l'iPhone Air relève davantage d'un choix stratégique que d'une fatalité physique. Apple privilégie l'expérience utilisateur par le retour haptique (le Taptic Engine prend une place folle) et l'enfermement propriétaire de l'eSIM, là où certains utilisateurs préféreraient la flexibilité d'une carte physique interchangeable en voyage.
C'est un rappel cinglant que nos appareils sont des puzzles dont les pièces sont choisies pour nous, souvent contre nos usages. Voir un iPhone Air, symbole de la finesse absolue, fonctionner avec une technologie jugée obsolète par son créateur, a quelque chose de jouissif. Cela rappelle les grandes heures des mods ajoutant des ports jack aux iPhone 7 : une résistance technologique futile mais symboliquement puissante face à une obsolescence programmée des standards.