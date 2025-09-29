Le petit nouveau dans la gamme des iPhone attire les convoitises et, visiblement, Apple n'a pas envie qu'on vienne tripoter ses entrailles : impossible d'étendre le stockage par soi-même, même avec les techniques les plus pointues.
Malgré son extrême finesse, l'iPhone Air offre des performances remarquables. Mais Apple a malgré tout dû sacrifier certains aspects de son produit, qui ne comporte qu'un seul capteur photo et dispose d'une autonomie de batterie moindre par rapport à ses comparses. Il est toutefois vendu assez cher, et ce prix augmente, comme à l'accoutumée, selon le stockage choisi.
Impossible d'augmenter la capacité de stockage de l'iPhone Air
Les amateur de modding pourraient avoir la brillante idée d'upgrader eux-mêmes leur iPhone Air, en faisant passer le smartphone de 256 Go à 1 To par exemple. Mais c'est tout bonnement impossible, d'après le YouTubeur DirectorFeng.
Dans une vidéo, il a désossé un iPhone Air flambant neuf, retiré sa puce NAND d'origine puis soudé à la place un module de 1 To. L'opération aurait dû permettre au smartphone de redémarrer avec une capacité quadruplée. Sauf qu’au moment de réinstaller iOS, la procédure a échoué.
En effet, le système n'a pas reconnu la nouvelle mémoire, et a donc bloqué l'installation avec un code d'erreur. Même en répétant la manœuvre avec des puces de 512 Go ou de 256 Go de rechange, rien n'y a fait. En conséquence, l’iPhone bidouillé est devenu inutilisable.
La patte d'Apple
Difficile de ne pas y voir la patte délibérée de la marque à la pomme. Les nouvelles puces de l'iPhone Air portent un numéro de série inédit, ce qui laisse penser que la firme a mis en place un verrou empêchant toute substitution.
Qu’il s'agisse d’une mesure de sécurité ou d'une volonté assumée de contrôler son matériel, le résultat est le même : impossible d'augmenter la capacité autrement qu'en passant par les options officielles. Et celles-ci se paient au prix fort… De quoi potentiellement frustrer ceux qui espéraient s'offrir un iPhone survitaminé sans casser leur tirelire.