Laurent_Marandet

Tant qu’il y aura des gogos, ce serait dommage de se priver de leur vendre le stockage à un prix astronomique, que ce soit sur iphone, ipad ou macbook…

A l’opposé, Lenovo est des plus raisonables lorsque l’on choisit 32 GB ou 64 GB de ram que un Thinkpad E16 par rapport aux versions 8 GB et 16 GB. La mesquinerie serait plutôt avec l’OS, les modèles en Windows Pro sont souvent livrés avec un SSD NVMe de moins de capacité et une RAM réduite par rapport aux modèles qui ont Windows Home. Sans doute une stratégie marketing pour marger plus sur les entreprises. Pour ma part, j’achète sans aucun OS quand c’est possible, on économise entre 100 et 150 euros suivant les appareils.