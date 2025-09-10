Selon la fiche technique officielle, l’iPhone 17 Pro vendu en France affiche une autonomie de 31 heures en lecture vidéo, contre 33 heures pour sa version américaine. L’écart est encore plus marqué sur le 17 Pro Max : 37 heures contre 39 heures. L’iPhone 17 standard, lui, ne présente pas de différence entre les deux marchés, restant à 30 heures.

Cette perte de deux heures s’explique par l’espace occupé par le tiroir SIM. Les versions 100 % eSIM peuvent en effet accueillir une batterie légèrement plus grande, offrant ainsi quelques heures de lecture vidéo supplémentaires.

Si la différence peut sembler mineure, elle souligne néanmoins la manière dont Apple ajuste ses modèles en fonction des contraintes locales. Et pour certains utilisateurs, chaque heure d’autonomie gagnée reste un argument non négligeable.