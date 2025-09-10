En France, les iPhone 17 et 17 Pro conservent un emplacement pour carte SIM. Une différence qui se traduit par une autonomie réduite par rapport aux modèles 100 % eSIM vendus à l’étranger.
- En France, les iPhone 17 et 17 Pro conservent un emplacement pour carte SIM, contrairement aux modèles 100 % eSIM à l'étranger.
- Cette présence du tiroir SIM entraîne une autonomie réduite de deux heures pour les modèles Pro en France.
- Apple semble préparer le terrain pour l'eSIM, avec des modèles futurs qui pourraient abandonner complètement la carte SIM.
La carte SIM fait de la résistance et ne semble pas décidée à laisser la place à l'eSIM dans les smartphones. Si certains marchés comme les États-Unis ont déjà adopté le passage au tout dématérialisé, la France fait figure d’exception. Apple a annoncé hier l'iPhone 17 et 17 Pro, deux smartphones dépourvus d'un port SIM, mais en France, c'est bien un modèle incluant le (pas si) petit tiroir à carte à puce qui sera proposé sur notre marché, avec des conséquences réelles sur l'autonomie.
Deux heures de batterie de moins pour les iPhone 17 Pro à cause du tiroir SIM
Selon la fiche technique officielle, l’iPhone 17 Pro vendu en France affiche une autonomie de 31 heures en lecture vidéo, contre 33 heures pour sa version américaine. L’écart est encore plus marqué sur le 17 Pro Max : 37 heures contre 39 heures. L’iPhone 17 standard, lui, ne présente pas de différence entre les deux marchés, restant à 30 heures.
Cette perte de deux heures s’explique par l’espace occupé par le tiroir SIM. Les versions 100 % eSIM peuvent en effet accueillir une batterie légèrement plus grande, offrant ainsi quelques heures de lecture vidéo supplémentaires.
Si la différence peut sembler mineure, elle souligne néanmoins la manière dont Apple ajuste ses modèles en fonction des contraintes locales. Et pour certains utilisateurs, chaque heure d’autonomie gagnée reste un argument non négligeable.
La carte SIM vit ses derniers instants
La situation est un peu décevante pour tous ceux souhaitant obtenir la meilleure autonomie possible avec leur prochain iPhone, mais peut se comprendre. Apple a peut-être eu peur des réactions du grand public, encore un peu effrayés par la eSIM et qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ni comment l'installer dans leur smartphone.
Apple semble envisager une stratégie en deux temps. L'iPhone Air, grâce à son épaisseur ultra-réduite, n'est disponible qu'en version eSIM, le temps d'habituer les utilisateurs à ce nouveau format. Il est possible que le futur iPhone 18 de 2026 fasse ensuite la bascule et plante un ultime clou dans le cercueil de la carte SIM. Les autres constructeurs suivront à coup sûr, une fois qu'Apple aura essuyé les plâtres.
Malheureusement, pour le moment les utilisateurs français devront se contenter d'une autonomie un peu réduite, et ce, même s'ils ont déjà basculé vers l'eSIM, ou devront se tourner vers d'autres territoires, à l'occasion de vacances aux États-Unis par exemple, pour récupérer un modèle 100 % eSIM, avec les risques que l'on connait en termes de garantie. Courage, plus que quelques mois avant que cette fichue carte disparaisse pour de bon.