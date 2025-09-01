Le signal le plus tangible vient d’Europe : les employés des revendeurs agréés doivent achever une formation dédiée à l’eSIM d’ici au 5 septembre, information accessible via l’application SEED d’Apple utilisée mondialement par les réseaux Apple et partenaires. La coïncidence avec la présentation attendue des iPhone 17 le 9 septembre installe un scénario crédible d’iPhone sans tiroir SIM dans au moins une partie des 27 pays de l’UE.

Côté produits, les rapports convergent vers une adoption élargie de l’eSIM, avec l’iPhone 17 Air comme candidat évident à l’abandon du tiroir SIM pour des raisons d’encombrement. Les informations internes laissent aussi penser que la formation eSIM n’est pas cantonnée à l’Europe, ouvrant la porte à un déploiement plus large selon la maturité des marchés.