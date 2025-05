Android 16… et iOS 19, pour être exact. Android Authority a passé les derniers jours à passer au crible la dernière bêta du prochain système d'exploitation de Google, et a notamment mis le doigt sur une ligne de code qui indique clairement que le transfert de carte eSIM d'un iPhone à un smartphone Android va être facilité dans les prochains mois. Et ce ne serait pas dommage, huit ans après le lancement de cette technologie.