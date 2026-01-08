Son nouveau modèle de langage, Gemini 3, est considéré comme l'un des meilleurs du marché et surtout, il a été uniquement entraîné sur des puces maison. Une vraie prouesse pour l'écosystème, qui dépend très largement des technologies de NVIDIA. Et la demande pour ses TPU ne fait que grimper, avec de très gros clients potentiellement intéressés : l'entreprise contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, et les marchés apprécient clairement.