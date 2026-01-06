Samsung vient-elle de dévoiler l'écran du futur iPhone pliable au CES 2026 ? Il se pourrait bien que oui, et il promet une avancée claire sur la concurrence.
On le sait, l'année 2026 sera charnière pour la marque à la pomme. Non seulement parce que son Siri remanié est attendu, mais aussi car elle doit lancer l'iPhone Fold, son tout premier smartphone pliant. Et si elle arrive aussi tard sur ce marché déjà bien occupé par plusieurs fabricants, c'est en raison de son souci du détail : Apple exige un produit à l'image de son prestige, doté d'un design extrêmement épuré et donc, sans aucune pliure sur l'écran. Un défi technique très difficile à réaliser.
Samsung a réussi
Mais Samsung y est enfin parvenue ! Au CES 2026 de Las Vegas, le géant sud-coréen a dévoilé un nouvel écran OLED spécifiquement dédié aux smartphones pliants, sans aucune pliure. Il est en effet équipé d'une plaque d'affichage métallique percée au laser qui aide à répartir la tension créée lorsque l'écran se plie. De quoi lui permettre de se plier plus facilement sans former de pli visible.
Les visiteurs du salon tech peuvent observer la différence en chair et en os, et ils assurent que c'est flagrant : Samsung présente, côte à côte, son écran de dernière génération et celui d'un Galaxy Z Fold 7. Voyez par vous-même :
L'écran de l'iPhone Fold ?
Et s'il est quasiment certain que cette technologie sera incorporée sur le prochain flagship de la marque, le Galaxy Z Fold 8, il y a aussi de grandes chances qu'elle soit intégrée à l'iPhone Fold qui doit sortir en septembre 2026. Car pour rappel, Samsung Display, la division Samsung dédiée à la fabrication des écrans, est le principal fournisseur d'Apple pour ses appareils haut de gamme.
Il semblerait donc que le casse-tête soit enfin résolu pour la firme de Cupertino, dont l'appareil pliant pourrait coûter aux alentours de 2 400 euros. De même, son écran interne pliable devrait atteindre 7,76 pouces de diagonale pour une définition de 2 713 x 1 920 pixels, contre 5,49 pouces et 1 422 x 2 088 pixels pour l'écran externe. Un ratio très inhabituel pour une façade de smartphone.