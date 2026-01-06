On le sait, l'année 2026 sera charnière pour la marque à la pomme. Non seulement parce que son Siri remanié est attendu, mais aussi car elle doit lancer l'iPhone Fold, son tout premier smartphone pliant. Et si elle arrive aussi tard sur ce marché déjà bien occupé par plusieurs fabricants, c'est en raison de son souci du détail : Apple exige un produit à l'image de son prestige, doté d'un design extrêmement épuré et donc, sans aucune pliure sur l'écran. Un défi technique très difficile à réaliser.