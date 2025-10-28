Quand on pense au meilleur du smartphone pliable, on pense en général en premier au dernier Galaxy Z Fold lancé sur le marché. L'an prochain, on observa ainsi avec attention le Samsung Galaxy Z Fold 8, dont, en plus, on a aujourd'hui la chance de découvrir quelques nouvelles spécifications, alors que l'on est encore très loin de sa présentation.

Ainsi, si l'on en croit une fuite, dont GSMArena se fait l'écho, cet appareil devrait avoir une autonomie largement revue à la hausse. En effet, alors que le Galaxy Z Fold 7 a eu droit à une batterie de 4400 mAh, c'est cette fois une batterie de 5000 mAh qui attendrait le futur Galaxy Z Fold 8, soit une augmentation de plus de 10% de celle-ci.