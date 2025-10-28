Le prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 8, ne sortira que dans près de neuf mois. Mais on commence pourtant à en savoir un peu sur lui.
Cette année est particulièrement bonne pour Samsung, dont les appareils star présentés cet été, à savoir les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, ont battu des records de vente. Mais le géant sud-coréen ne doit pas se reposer sur ses lauriers, surtout qu'Apple pourrait bien devenir un concurrent dans ce secteur dès l'an prochain. Raison pour laquelle on devrait découvrir en 2026 un successeur qui aura été amélioré.
Une batterie revue nettement à la hausse
Quand on pense au meilleur du smartphone pliable, on pense en général en premier au dernier Galaxy Z Fold lancé sur le marché. L'an prochain, on observa ainsi avec attention le Samsung Galaxy Z Fold 8, dont, en plus, on a aujourd'hui la chance de découvrir quelques nouvelles spécifications, alors que l'on est encore très loin de sa présentation.
Ainsi, si l'on en croit une fuite, dont GSMArena se fait l'écho, cet appareil devrait avoir une autonomie largement revue à la hausse. En effet, alors que le Galaxy Z Fold 7 a eu droit à une batterie de 4400 mAh, c'est cette fois une batterie de 5000 mAh qui attendrait le futur Galaxy Z Fold 8, soit une augmentation de plus de 10% de celle-ci.
Vers un retour du S Pen pour le Galaxy Z Fold 8
Et ce n'est pas la seule information intéressante qui nous est offerte par le leaker. On apprend aussi que la technologie qu'Apple aurait adoptée pour son futur iPhone pliant, et qui devrait réduire notablement la présence du fameux pli sur l'écran, sera aussi intégrée au Galaxy Z Fold 8.
Enfin, une dernière touche, qui ne devrait pas en laisser beaucoup indifférents, tant la question a été débattue, le fameux S Pen pourrait faire son retour avec cette itération du Galaxy Z Fold. Pour rappel, le stylet made in Samsung n'est plus pris en charge depuis le Galaxy Z Fold 7. Le groupe a-t-il entendu les protestations de son public ?