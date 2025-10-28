Le géant américain à l'origine de l'iPhone connaît un regain de son cours à la Bourse. Au point d'atteindre un point historique aujourd'hui !
Pendant longtemps, Apple a été la plus grande entreprise au monde, avec une capitalisation au sommet. Si ce n'est plus le cas exactement aujourd'hui, l'entreprise fondée par Steve Jobs continue à faire partie de ces géants qui croissent, avec au mois de décembre 2024 Apple qui avait failli passer le seuil des 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, ce n'est plus une tentative, mais une réalité.
Apple dépasse pour la première fois le seuil des 4 000 milliards de dollars
Depuis l'arrivée de la technologie de l'intelligence artificielle sur le marché, les entreprises de la tech connaissent toutes une hausse massive de leur cours. Ce à quoi Apple n'échappe non seulement pas, mais dont il est aussi un des principaux bénéficiaires.
Et ce au point que les dernières augmentations de son cours à la Bourse, qui ont atteint leur plus haut court à 269,5 dollars, ont permis à l'entreprise de franchir le seuil des 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Une première dans son histoire !
La troisième entreprise au monde à atteindre ce niveau
Cette étape a pu être franchie grâce aux ventes très soutenues de la nouvelle série d'iPhone, les iPhone 17. Car on peut observer que depuis leur présentation, le 9 septembre dernier, le cours d'Apple a enregistré un bond de 13%. De quoi donc permettre à la société américaine d'entrer dans ce club très sélect des entreprises pesant au moins de 4 000 milliards de dollars de valorisation.
En effet, le géant à la pomme croquée est loin d'être la première société à peser un tel poids. Elle n'est en fait « que » la troisième. C'est NVIDIA qui a ouvert le bal en juillet dernier, en dépassant ce sommet, suivi juste après par le géant historique de l'informatique, Microsoft. Ce seuil des 4 000 milliards de dollars semble maintenant se démocratiser. Au point qu'on se pose dorénavant la question suivante : qui sera le premier à atteindre les 5 000 milliards de dollars ?