Depuis l'arrivée de la technologie de l'intelligence artificielle sur le marché, les entreprises de la tech connaissent toutes une hausse massive de leur cours. Ce à quoi Apple n'échappe non seulement pas, mais dont il est aussi un des principaux bénéficiaires.

Et ce au point que les dernières augmentations de son cours à la Bourse, qui ont atteint leur plus haut court à 269,5 dollars, ont permis à l'entreprise de franchir le seuil des 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Une première dans son histoire !